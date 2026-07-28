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بطولة افريقيا للكرة الطائرة للناشئات: المنتخب التونسي يتعرّف على منافسه في الدور النهائي

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Bookmark article    Publié le Mardi 28 Juillet 2026 - 21:42 قراءة: 0 د, 28 ث
      
تعرّف المنتخب التونسي للكرة الطائرة للناشئات على منافسه في الدور النهائي لبطولة افريقيا تحت 18 سنة الجارية بمدينة الاسكندرية.
وسيواجه المنتخب التونسي غدا في المباراة النهائية نظيره المصري صاحب الأرض والجمهور الذي بلغ الدور النهائي بانتصاره على نظيره الجزائري بنتيجة ثلاثة اشواط نظيفة بواقع  25 - 12 و25 - 19و25 - .17
وكان المنتخب التونسي تأهل اليوم الثلاثاء الى الدور النهائي بفوزه على الكاميرون 3-0 (25-17 و25-19 و25-15).

يذكر أنّ المنتخب التونسي للناشئات أنهى المرحلة الأولى من البطولة في المركز الثاني، محققًا أربعة انتصارات على السنغال والجزائر والكاميرون والمغربمقابل هزيمة واحدة فقط أمام مصر.
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