في اتصال هاتفي: النفطي يبحث مع نظيره الأردني سبل دعم التعاون الثنائي في عدد من الميادين

تلقى محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية.وتناول الاتصال، علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين الجمهورية التونسية والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وسبل مزيد دعمها وتعزيزها، لاسيما في ميادين التجارة والاستثمار والنقل والموارد البشرية، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.كما تم بحث مستجدات الأوضاع في مدينة القدس الشريف، حيث أكد الوزيران ضرورة التصدي للانتهاكات، والمحاولات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة، وصون مقدساتها.وجدد النفطي التأكيد، خلال الاتصال، على موقف تونس الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.ومثل الاتصال كذلك فرصة لتبادل وجهات النظر، والتشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.