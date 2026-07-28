كرة السلة: المنتخب التونسي يدخل في تربص تحضيري استعدادا للنافذة الرابعة من تصفيات كأس العالم

دخل المنتخب التونسي لكرة السلة اليوم الثلاثاء في تربص تحضيري استعدادا للنافذة الرابعة من تصفيات كأس العالم التي ستقام بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس من 27 الى 30 أوت القادم.وسيتواصل تربص المنتخب التونسي الى غاية 3 أوت القادم بحضور 17 لاعبا وجه لهم الإطار الفني الدعوة.وسيلاقي المنتخب التونسي في النافذة الرابعة كلا من الرأس الأخضر يوم 27 أوت والكاميرون يوم 28 أوت وجنوب السودان يوم 30 أوت.يذكر أنّ المنتخب التونسي ضمن رسميا تأهله إلى الدور الثاني من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2027 منذ النافذة الثالثة وذلك الى جانب غينيا ونيجيريا.وفي ما يلي قائمة اللاعبين المدعويين للتربص:جوهر الجوادي - زياد الشنوفي - محمد فارس العشي - فراس لحياني - أسامة المرناوي - مختار غيازة - ياسين التومي - واصف المثناني - بشير بن يحي - أحمد الدامي - يوسف الضيف - محمد منافذ - بلال الجزيري - فارس البوغانمي - مالك القصراوي - محمد صنديد - بلحسن الشيحي.ر/سمس