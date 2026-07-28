تدخلات ميدانية تسفر عن تحرير 17 مخالفة صحية بالدائرة البلدية العمران (بلدية تونس)

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أسفرت تدخلات ميدانية، نفذتها بلدية تونس بالتنسيق مع إدارة الشرطة البلدية وبحضور أعوان تراتيب حفظ الصحة، شملت المحلات المفتوحة للعموم بالدائرة البلدية العمران، عن تحرير 17 مخالفة صحية، واتخاذ الإجراءات القانونية والترتيبية المستوجبة في حق المخالفين، فضلا عن حجز وإتلاف كميات من المواد الغذائية منتهية الصلوحية ومجهولة المصدر.



وتضمنت التدخلات التي تنفذها البلدية في إطار برنامجها الدوري للمراقبة الميدانية، تحرير الأرصفة والطرقات، والتصدي للمخالفات المتعلقة بالسلامة الصحية للمواد الغذائية، مع إلزام أصحاب المحلات المفتوحة للعموم باحترام التراتيب البلدية الجاري بها العمل، وفق بلاغ نشرته بلدية تونس اليوم الثلاثاء.