معين الشعباني مدرباً جديداً للمنتخب التونسي بعقد يمتد لأربع سنوات

قرر المكتب الجامعي للجامعة التونسية لكرة القدم، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء، تعيينمدرباً جديداً للمنتخب الوطني التونسي للأكابر، بموجب عقد يمتد لأربع سنوات.وسيقود الشعباني الإطار الفني للمنتخب الوطني الذي يضم كلاً منمدرباً مساعداً، ومدرباً مساعداً، ومدرباً لحراس المرمى، ومعداً بدنياً، ومكلفاً بالتحليل الفني.كما صادق المكتب الجامعي على مقترح وزارة الشباب والرياضة بتعيينمديراً فنياً وطنياً، مع تكليفه بإعداد الهيكلة الجديدة للإدارة الفنية الوطنية ووضع برنامج عملها، على أن يتم عرضهما في أقرب الآجال على المكتب الجامعي للمصادقة.ويعد معين الشعباني (45 عاماً) من أبرز المدربين التونسيين، إذ حقق نجاحات لافتة مع الأندية التي أشرف على تدريبها، وفي مقدمتهاالذي قاده إلى التتويج بلقبسنتي 2018 و2019، كما توج معبلقبي