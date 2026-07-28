معين الشعباني مدرباً جديداً للمنتخب التونسي بعقد يمتد لأربع سنوات
قرر المكتب الجامعي للجامعة التونسية لكرة القدم، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء، تعيين معين الشعباني مدرباً جديداً للمنتخب الوطني التونسي للأكابر، بموجب عقد يمتد لأربع سنوات.
وسيقود الشعباني الإطار الفني للمنتخب الوطني الذي يضم كلاً من مراد المالكي مدرباً مساعداً، وسيف الله حسني مدرباً مساعداً، وخالد المغزاوي مدرباً لحراس المرمى، وحاتم بوليلة معداً بدنياً، ووسام صفوت مكلفاً بالتحليل الفني.
كما صادق المكتب الجامعي على مقترح وزارة الشباب والرياضة بتعيين رضا الجدي مديراً فنياً وطنياً، مع تكليفه بإعداد الهيكلة الجديدة للإدارة الفنية الوطنية ووضع برنامج عملها، على أن يتم عرضهما في أقرب الآجال على المكتب الجامعي للمصادقة.
ويعد معين الشعباني (45 عاماً) من أبرز المدربين التونسيين، إذ حقق نجاحات لافتة مع الأندية التي أشرف على تدريبها، وفي مقدمتها الترجي الرياضي التونسي الذي قاده إلى التتويج بلقب رابطة الأبطال الإفريقية سنتي 2018 و2019، كما توج مع نهضة بركان المغربي بلقبي البطولة المغربية وكأس الاتحاد الإفريقي.
وسيقود الشعباني الإطار الفني للمنتخب الوطني الذي يضم كلاً من مراد المالكي مدرباً مساعداً، وسيف الله حسني مدرباً مساعداً، وخالد المغزاوي مدرباً لحراس المرمى، وحاتم بوليلة معداً بدنياً، ووسام صفوت مكلفاً بالتحليل الفني.
كما صادق المكتب الجامعي على مقترح وزارة الشباب والرياضة بتعيين رضا الجدي مديراً فنياً وطنياً، مع تكليفه بإعداد الهيكلة الجديدة للإدارة الفنية الوطنية ووضع برنامج عملها، على أن يتم عرضهما في أقرب الآجال على المكتب الجامعي للمصادقة.
ويعد معين الشعباني (45 عاماً) من أبرز المدربين التونسيين، إذ حقق نجاحات لافتة مع الأندية التي أشرف على تدريبها، وفي مقدمتها الترجي الرياضي التونسي الذي قاده إلى التتويج بلقب رابطة الأبطال الإفريقية سنتي 2018 و2019، كما توج مع نهضة بركان المغربي بلقبي البطولة المغربية وكأس الاتحاد الإفريقي.
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