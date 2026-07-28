وزير البيئة يقرّ جملة من التدخلات لتسريع مشاريع التطهير وتحسين الوضع البيئي بولاية زغوان

أقرّ وزير البيئة حبيب عبيد جملة من التدخلات والإجراءات الرامية إلى تحسين الوضع البيئي وتسريع إنجاز عدد من مشاريع التطهير بولاية زغوان، شملت برمجة دراسات لمحطات تطهير جديدة والتدخل لرفع النفايات وتهيئة مساحات خضراء، إلى جانب متابعة تقدم أشغال تأهيل محطة التطهير بالفحص.جاء ذلك خلال زيارة ميدانية، أداها الوزير اليوم الثلاثاء إلى ولاية زغوان، واستهلها بمعاينة أحواض التطهير بمنطقة بوعشير حيث تم الاتفاق على التدخل في مرحلة أولى لشفط الأحواض، ثم الانطلاق في إعداد دراسة لإنجاز محطة لمعالجة مياه التطهير والمدرجة ضمن مخطط التنمية 2026-2030.وفي معتمدية صواف، اطّلع الوزير على مشروع تهذيب الحي الذي يتضمن تجديد وتمديد شبكة تصريف المياه المستعملة على طول 2500 متر، كما تم الاتفاق على الشروع في إعداد دراسة لإنجاز محطة تطهير، إلى جانب برمجة التدخل لرفع النفايات الملقاة بصفة عشوائية في الوادي المجاور.وعاين وزير البيئة بمنطقة الناظور، موقع محطة التطهير ونقطة تجميع وتحويل النفايات المنزلية والمشابهة، مؤكدا ضرورة التسريع في استكمال الإجراءات المتعلقة بتخصيص العقار المخصص للمحطة، بما يسمح بالانطلاق في تنفيذ المشروع.كما تم خلال الزيارة برمجة تهيئة مساحة خضراء بالناظور وتركيز عدد من التجهيزات الحضرية وألعاب الأطفال خلال السنة الحالية، فضلا عن المساحات الخضراء المبرمجة بكل من صواف وبلدية العمايم.واختتم الوزير زيارته بمحطة التطهير بالفحص، حيث اطلع على نسبة تقدم أشغال تأهيلها والتي بلغت 90 بالمائة، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين النجاعة الطاقية للمحطة، التي تبلغ طاقة معالجتها 3500 متر مكعب يوميا.