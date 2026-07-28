تونس تتوج بالمركز الأول في المسابقة الأمريكية الدولية لزيت الزيتون
حققت تونس إنجازاً جديداً في قطاع زيت الزيتون، بعد أن أحرزت المركز الأول في المسابقة الأمريكية الدولية لزيت الزيتون، التي جمعت نخبة من منتجي زيت الزيتون من 14 دولة.
وشهدت المسابقة تقييم نحو 150 عينة من مختلف الدول المشاركة، حيث حصدت العلامات التونسية نتائج متميزة تمثلت في:
* 3 جوائز في فئة "Double Gold Best in Class".
* 45 ميدالية ذهبية.
* 4 ميداليات فضية.
وأكدت سفارة الولايات المتحدة بتونس، في بلاغ نشرته اليوم الثلاثاء على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، أن هذا التتويج يعكس المكانة المتنامية التي يحتلها زيت الزيتون البكر الممتاز التونسي في السوق الأمريكية.
وأضافت السفارة أن النجاح الذي يحققه زيت الزيتون التونسي في الولايات المتحدة يجسد التقدير الكبير الذي يوليه المستهلك الأمريكي لأعلى معايير الجودة وأفضل المكونات الطبيعية، بما يعزز حضور المنتوج التونسي في الأسواق العالمية ويؤكد سمعته المتميزة على الصعيد الدولي.
وشهدت المسابقة تقييم نحو 150 عينة من مختلف الدول المشاركة، حيث حصدت العلامات التونسية نتائج متميزة تمثلت في:
* 3 جوائز في فئة "Double Gold Best in Class".
* 45 ميدالية ذهبية.
* 4 ميداليات فضية.
وأكدت سفارة الولايات المتحدة بتونس، في بلاغ نشرته اليوم الثلاثاء على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، أن هذا التتويج يعكس المكانة المتنامية التي يحتلها زيت الزيتون البكر الممتاز التونسي في السوق الأمريكية.
وأضافت السفارة أن النجاح الذي يحققه زيت الزيتون التونسي في الولايات المتحدة يجسد التقدير الكبير الذي يوليه المستهلك الأمريكي لأعلى معايير الجودة وأفضل المكونات الطبيعية، بما يعزز حضور المنتوج التونسي في الأسواق العالمية ويؤكد سمعته المتميزة على الصعيد الدولي.
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