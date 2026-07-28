تونس تتوج بالمركز الأول في المسابقة الأمريكية الدولية لزيت الزيتون

حققت تونس إنجازاً جديداً في قطاع زيت الزيتون، بعد أن أحرزتفي، التي جمعت نخبة من منتجي زيت الزيتون منوشهدت المسابقة تقييم نحومن مختلف الدول المشاركة، حيث حصدت العلامات التونسية نتائج متميزة تمثلت في:في فئةوأكدت، في بلاغ نشرته اليوم الثلاثاء على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، أن هذا التتويج يعكس المكانة المتنامية التي يحتلها زيت الزيتون البكر الممتاز التونسي في السوق الأمريكية.وأضافت السفارة أن النجاح الذي يحققه زيت الزيتون التونسي في الولايات المتحدة يجسد التقدير الكبير الذي يوليه المستهلك الأمريكي لأعلى معايير الجودة وأفضل المكونات الطبيعية، بما يعزز حضور المنتوج التونسي في الأسواق العالمية ويؤكد سمعته المتميزة على الصعيد الدولي.