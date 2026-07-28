وزارة التعليم العالي تؤكد أنها المصدر الوحيد للمعلومات المتعلقة بالتعليم العالي الخاص وتنشر قائمة المؤسسات المرخص لها بالتكوين الهندسي
اكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انها تبقى "المصدر الرسمي والوحيد للمعلومات المتعلقة بالتعليم العالي الخاص، بما في ذلك قائمة مؤسسات التعليم العالي الخاصة المرخص لها، ومسارات التكوين التي تؤمنها، ولا سيما في المجال الهندسي".
وشددت الوزارة، في بلاغ نشرته اليوم، "أن جميع المعطيات الرسمية المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي الخاصة متاحة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وهياكلها وصفحاتها الرسمية".
وحذرت، في المقابل، من الانسياق وراء الإعلانات والإشاعات والمعلومات المغلوطة، مؤكدة أنها لا تتحمل مسؤولية تسجيل الطلبة بمؤسسات غير مدرجة ضمن القائمة الرسمية للمؤسسات الخاصة المرخص لها.
ونشرت الوزارة القائمة الرسمية والسارية المفعول لمؤسسات التعليم العالي الخاصة المخول لها تأمين التكوين في المجال الهندسي، والتي تضم 25 مؤسسة موزعة على عدد من ولايات الجمهورية، من بينها تونس، وسوسة، وصفاقس، والمنستير، ونابل، ونفطة، وقرطاج.
وشددت الوزارة، في بلاغ نشرته اليوم، "أن جميع المعطيات الرسمية المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي الخاصة متاحة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وهياكلها وصفحاتها الرسمية".
وحذرت، في المقابل، من الانسياق وراء الإعلانات والإشاعات والمعلومات المغلوطة، مؤكدة أنها لا تتحمل مسؤولية تسجيل الطلبة بمؤسسات غير مدرجة ضمن القائمة الرسمية للمؤسسات الخاصة المرخص لها.
ونشرت الوزارة القائمة الرسمية والسارية المفعول لمؤسسات التعليم العالي الخاصة المخول لها تأمين التكوين في المجال الهندسي، والتي تضم 25 مؤسسة موزعة على عدد من ولايات الجمهورية، من بينها تونس، وسوسة، وصفاقس، والمنستير، ونابل، ونفطة، وقرطاج.
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