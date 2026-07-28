جلسة عمل في مقر ولاية قابس حول الدراسة الخاصة بالمؤثرات البيئية والاجتماعية لمشروع الطاقة الشمسية بمنطقة "الوادي" من معتمدية منزل الحبيب

مثلت الدراسة الخاصة بالمؤثرات البيئية والاجتماعية لمشروع الطاقة الشمسية،الذي سيتم تركيزه بمنطقة "الوادي " بالمهاملة من معتمدية منزل الحبيب(ولاية قابس)محورجلسة عمل،انعقدت اليوم الثلاثاء 28 جويلية 2026 بمقر الولاية.ويندرج هذا المشروع،الذي تبلغ طاقته 132 ميغاوات وكلفته 340 مليون دينار، ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي ترمي الى تأمين امدادات الكهرباء وتعزيز انتاج الطاقات المتجددة، وفق ماورد على الصفحة الرسمية لولاية قابس .ومن المتوقع ان تنتج المحطة طاقة متجددة تعادل استهلاك الكهرباء لقرابة 200 ألف ساكن وستساعد على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وعلى دعم الأمن الطاقي وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وخاصة خلال فترة الأشغال فضلا عن المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.ومن المنتظر الانطلاق في انجاز أشغال هذه المحطة،التي ستقوم بانجازها شركة " فولتاليا"، في جانفي 2028 لتدخل مرحلة التشغيل في جوان 2029.يشار الى أن شركة " فولتاليا " ستشرع خلال الأشهر القادمة في انجاز مشروعها الأول الخاص بانتاج الطاقة الشمسية وهو مشروع سيتم تركيزه كذلك بمنطقة المهاملة بطاقة اجمالية تبلغ 130 ميغاوات. وسيتضمن محطة لتوليد الطاقة الشمسية ومحطة فرعية لنقل الطاقة المولدة الى الشبكة الوطنية للكهرباء.