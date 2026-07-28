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مواصلة التنسيق والتشاور بين تونس وايطاليا محور لقاء وزير النقل بنائب وزير النقل الإيطالي

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Bookmark article    Publié le Mardi 28 Juillet 2026 - 16:31 قراءة: 1 د, 0 ث
      
أكد وزير النقل رشيد عامري ونائب وزير البنى التحتية والنقل الإيطالي "إدواردو ريكسي" ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور في إطار اللجان الفنية المشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية القائمة وبحث سبل إعداد برامج للتعاون وتبادل الخبرات، خاصة في مجال سياقة العربات الثقيلة والحافلات، إلى جانب تعزيز الربط عبر شبكات نقل الأشخاص والبضائع بين البلدين.

وشددا،خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء 28 جويلية 2026، على أهمية دعم التعاون الثنائي وإرساء شراكات استراتيجية في مجالات النقل واللوجستيك بما يواكب مستوى العلاقات التاريخية بين البلدين ويسهم في دعم المبادلات التجارية والسياحية وتسهيل تنقل المسافرين.


وأستعرضا،وفق بلاغ الصادر عن وزارة النقل، واقع التعاون التونسي الإيطالي في مختلف مجالات النقل، معربين عن تطلعهما إلى مزيد تطويره تجسيدا للإرادة المشتركة لقيادتي البلدين في الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف مجالات النقل والخدمات اللوجستية.


ودعا الجانبان الى ضرورة الاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز التعاون في هذا القطاع الحيوي، خاصة في ظل الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به تونس وإيطاليا في قلب البحر الأبيض المتوسط، بما من شأنه أن يدعم حركة التجارة والسياحة ويعزز الربط بين ضفتي المتوسط.

كما مثّل اللقاء مناسبة للتأكيد على أهمية الإطار القانوني المنظم للتعاون الثنائي في قطاع النقل، ولا سيما الاتفاق المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الاستبدال، المبرم بين البلدين في 16 جانفي 2025.
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