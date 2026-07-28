بلدية تونس: تحسين نسبة الاستخلاص وتطوير إجراءات المتابعة محور جلسة عمل

انعقدت اليوم الثلاثاء، بقصر البلدية بالقصبة، جلسة عمل بإشراف المكلفة بتسيير بلدية تونس سماح دلدول، خُصصت لمتابعة نسق استخلاص الموارد البلدية وتقييم مؤشرات الأداء في هذا المجال، وذلك بحضور الإطارات و المصالح البلدية المعنية.وتناولت الجلسة، وفق بلاغ نشرته البلدية، سبل مزيد دعم مردودية الاستخلاص، والوقوف على أبرز الإشكاليات التي تعترض سير العمل، إلى جانب بحث الآليات الكفيلة بتحسين نسبة الاستخلاص وتطوير إجراءات المتابعة، بما يضمن تعزيز الموارد الذاتية للبلدية، والارتقاء بجودة التصرف المالي، في إطار الحوكمة الرشيدة وحسن التصرف في المال العام.