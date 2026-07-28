الحجز على متن سفن الشركة التونسية للملاحة لايزال ممكنا بالنسبة للمسافرين المعنيين بالغاء السفرات بين مينائي شيفيتافيكيا وحلق الوادي

تعلم الشركة الشركة التونسية للملاحة أنه لا يزال بإمكان المسافرين المعنيين بإلغاء السفرات المبرمجة بين مينائي شيفيتافيكيا (إيطاليا) و حلق الوادي، الحجز على متن سفنها المتجهة أو القادمة من ميناء جنوة أو مرسيليا.وفي هذا الصدد، دعت الناقلة الوطنية الراغبين في السفر إلى الاتصال بوكالاتها بتونس، أو زيارة موقعها الإلكتروني، أو التواصل مع الوكالات المكوّنة لشبكة مبيعاتها بالخارج لإتمام إجراءات الحجز.وللمزيد من الإرشادات والاستفسار،وضعت الناقلة الوطنية، على ذمة حرفائها الأرقام التالية:📞 00393474083501📞 0033753814961📞 0021658526822