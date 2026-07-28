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تعليق تداول ببورصة تونس بعد تراجع مؤشر "توناندكس" بأكثر من 3 بالمائة

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Bookmark article    Publié le Mardi 28 Juillet 2026 - 16:24 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أعلنت بورصة تونس، اليوم الثلاثاء، تعليق التداول مؤقتا إثر تراجع مؤشر "توناندكس" بأكثر من 3 بالمائة، وذلك تطبيقا للآلية المنصوص عليها بالفصل 3.7 من النظام الداخلي للتداول.

وأوضحت البورصة، في بلاغ موجّه إلى الوسطاء بالبورصة وإلى العموم، أن آلية إيقاف التداول تم تفعيلها بعد تجاوز المؤشر عتبة الانخفاض المحددة بـ3 بالمائة، مما استوجب تعليق عمليات التداول وفقا للإجراءات المعمول بها.


ويأتي هذا الإجراء في إطار الآليات التنظيمية المعتمدة بالسوق المالية، والتي تهدف إلى الحد من التقلبات الحادة وإتاحة الوقت أمام المتعاملين لتقييم تطورات السوق قبل استئناف التداول، بحسب البلاغ ذاته.


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