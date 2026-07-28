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ترامب يهدد بتدمير منشأة "جبل بيكاكس" النووية الإيرانية إذا فشلت المفاوضات

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Bookmark article    Publié le Mardi 28 Juillet 2026 - 14:34 قراءة: 1 د, 22 ث
      
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير المنشأة النووية الإيرانية الواقعة في جبل بيكاكس في حال فشل المفاوضات مع طهران، مؤكداً أن الولايات المتحدة تمتلك القدرة على استهدافها "بسهولة تامة".

وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يطلعه على معلومات حول تحصين إيران للمنشأة، قال ترامب: "لا أحتاج إلى أن يخبرني نتنياهو بذلك، فهو يفعل ذلك لأنه يريد مني أن أظل منخرطاً. وبفضل قوة الفضاء، لدينا أفضل الكاميرات في العالم موجهة نحوها، ونعرف تماماً ما يجري هناك".


وأضاف: "لقد قضينا على مواقعهم النووية، وإذا لم نتوصل إلى اتفاق، فسيتعين علينا القضاء على بيكاكس، وسنفعل ذلك بسهولة تامة".


وأشار ترامب إلى وجود تباين في المواقف داخل الحزب الجمهوري، موضحاً أن بعض الجمهوريين يدفعون نحو توجيه ضربة عسكرية أقوى لإيران، في حين يفضل آخرون التوصل إلى اتفاق مع طهران.

وتطرق الرئيس الأمريكي أيضاً إلى ملف مضيق هرمز، قائلاً إن إيران لا تسيطر على المضيق، مضيفاً: "نحن من نسيطر عليه. بإمكانهم زرع الألغام وإثارة الفوضى، لكننا نحن من نتحكم فيه"، على حد تعبيره، مؤكداً أن السفن التي تعبر المضيق هي "تلك التي نريد لها أن تعبر".

وفي سياق آخر، وعند سؤاله عن إمكانية تحديث اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، أجاب ترامب: "لا أهتم، أفضل أن أكون مستقلاً".
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