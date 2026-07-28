مقترح برلماني لإحالة 12 ألف عامل بشركات البيئة والغراسات على التقاعد المبكر لإنقاذ شركة فسفاط قفصة

كشف النائب بمجلس نواب الشعبعن تقدمه بمقترح يهدف إلى المساهمة في إنقاذ شركة فسفاط قفصة، يقضي بإحالة نحوبشركات البيئة والغراسات على، مع تكليف الصناديق الاجتماعية بصرف أجورهم، وذلك لتخفيف الأعباء المالية التي تتحملها الشركة.وأوضح الهاني، في تصريح لإذاعة، أن هذا المقترح يأتي بالتزامن مع شروع البرلمان في مناقشة مشروعي قانونين يتعلقان بالموافقة على، إلى جانب، بهدف دعم استمرارية النشاط وتحسين الأداء.وبيّن أن القرض الموجه لشركة فسفاط قفصة سيخصص لتجديد معدات الحفر والنقل، وتطوير منظومة معالجة المياه، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات من شأنها المساهمة في رفع إنتاج الشركة إلى، مع استهداف بلوغوأضاف أن مجلس نواب الشعب سينظر أيضا في اتفاقيتي مرابحة لفائدة المجمع الكيميائي التونسي، لتمويل اقتناء المواد الخام والأسمدة الموجهة للتحويل، لافتا إلى وجود نحولا تزال مخزنة في انتظار توفير وسائل النقل اللازمة لنقلها إلى المجمع الكيميائي وموانئ التصدير.وأشار الهاني إلى أن لجوء شركة فسفاط قفصة إلى الاقتراض الخارجي جاء نتيجة الصعوبات المالية التي تواجهها، والتي تعود أساسا إلى تقادم التجهيزات، وتراجع الإنتاجية الفردية للعامل منإلى، إضافة إلى تضخم عدد الأعوان وتأثير التحركات الاجتماعية على نسق الإنتاج.