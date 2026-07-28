بطولة افريقيا للامم للكرة الطائرة تحت 18 عاما - المنتخب التونسي يفوز على نظيره الكاميروني 3-صفر ويمر الى الدور النهائي

تأهل المنتخب التونسي للكرة الطائرة الى الدور النهائي لبطولة افريقيا للأمم تحت 18 سنة المقامة حاليا بمدينة الاسكندرية المصرية إثر فوزه على نظيره الكاميروني بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة (25-17 و25-19 و25-15) في مباراة الدور نصف النهائي اليوم الثلاثاء.ويلاقي السداسي التونسي في الدور النهائي المتأهل من الدور نصف النهائي الثاني المقرر لاحقا بين المنتخبين المصري والجزائري.وكان المنتخب التونسي أنهى الدور الأول في المركز الثاني من اربعة انتصارات على السنغال والجزائر والكاميرون والمغرب بالنتيجة ذاتها 3-صفر مقابل خسارة واحدة أمام مصر صفر-3.وبتأهله إلى الدور النهائي، ضمن المنتخب التونسي ترشحه الى بطولة العالم المقبلة المقررة خلال سنة 2027.