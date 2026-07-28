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طرابزون يتوصل إلى اتفاق للتعاقد مع المصري محمد صلاح (إعلام)

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Bookmark article    Publié le Mardi 28 Juillet 2026 - 14:21 قراءة: 0 د, 59 ث
      
توصل نادي طرابزون سبور التركي لكرة القدم إلى اتفاق مبدئي مع قائد المنتخب المصري محمد صلاح للانضمام الى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية حسب ما كشفت صحيفة "إنسون هابر" التركية.
وأكدت الصحيفة أن إدارة طرابزون سبور توصلت إلى اتفاق مبدئي مع محمد صلاح دون الكشف عن تفاصيل العقد أو المقابل المالي في انتظار تطور المفاوضات خلال الأيام المقبلة.
ووفقا لذات المصدر، فإن اسم محمد صلاح أصبح الأكثر تداولا في الأيام الأخيرة في سوق الانتقالات في ظل حالة الغموض التي تحيط بمستقبله بعد تعثر مفاوضات انتقاله إلى بشكتاش التركي رغم ارتباط اسمه بالنادي لفترة طويلة.

وأشارت التقارير التركية إلى أن طرابزون سبور تحرك بشكل مفاجئ عقب انسحاب بشكتاش من المفاوضات ويسعى لحسم واحدة من أكبر صفقات "الميركاتو" الصيفي بالتعاقد مع النجم المصري المخضرم.
وكان بشكتاش قد تصدر المشهد في سباق التعاقد مع صلاح خلال الفترة الماضية حيث شهدت المفاوضات بين الطرفين مراحل متقدمة قبل أن تتعثر بسبب خلافات تتعلق بالتفاصيل المالية وحقوق الصورة ليظهر طرابزون سبور كوجهة محتملة جديدة لقائد منتخب مصر.
وتترقب الجماهير التركية حسم مستقبل محمد صلاح في ظل المنافسة المتزايدة على خدمات أحد أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية مع استمرار ارتباط اسمه بعدة عروض من أندية مختلفة خلال فترة الانتقالات الصيفية.
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