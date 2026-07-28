تعيين زيدان مدربا جديدا لمنتخب فرنسا

قال الاتحاد الفرنسي ​لكرة القدم اليوم الثلاثاء ‌في منشور ‌على منصة ‌إكس إن لاعب خط الوسط الفرنسي السابق زين الدين زيدان ⁠سيتولى تدريب المنتخب الأول بموجب عقد يمتد لاربع سنوات.ويأتي تعيين زيدان، مدرب ريال مدريد السابق، ​بعد أسبوعين من انتهاء فترة المدرب السابق ديدييه ⁠ديشان، عقب حصول فرنسا على المركز الرابع في كأس ⁠العالم 2026.وانتهت آخر مباراة لديشان على رأس الجهاز الفني بخسارة فرنسا 6-4 من إنقلترا في المباراة الترتيبية.ومن المتوقع أن يستهل زيدان (54 عاما) مشواره مع فرنسا باللعب خارج أرضه ​ضد تركيا في دوري الأمم الأوروبية، قبل استضافة إيطاليا في ملعب فرنسا ‌في الثاني من أكتوبر.وقاد ديشان، الذي ترك المنصب ⁠بعد 14 عاما من ‌توليه المسؤولية، فرنسا في 185 مباراة وحقق 120 انتصارا، وقاد منتخب بلاده للفوز بكأس العالم 2018، ودوري الأمم الأوروبية في موسم 2020-2021، والتأهل إلى نهائي بطولة أوروبا ‌2016، ونهائي كأس ⁠العالم 2022.ويربط بين زيدان وديشان تاريخ طويل، إذ كانا زميلين في ‌منتخب فرنسا الذي فاز بكأس العالم 1998 على أرضه.ولعب زيدان دورا محوريا ‌في ⁠ذلك الانتصار بتسجيله ثنائية في النهائي أمام البرازيل، وفاز بجائزة الكرة الذهبية في تلك السنة.وقال زيدان للصحفيين "كان (تدريب) منتخب فرنسا الشيء الوحيد الذي أردت القيام به".وأضاف "لطالما نظرت إلى هذا الفريق ​من منظور مدرب مستقبلي. ولهذا السبب لم أقبل تدريب أي ناد. الشيء الوحيد الذي أردت القيام به بعد (مغادرة) ريال مدريد كان تدريب المنتخب الفرنسي".وأكمل "كان بإمكاني ⁠تولي المنصب لمدة ثلاث سنوات لأن ديشان كان موجودا. وقد اتخذ ذلك القرار (بالمغادرة) في جانفي 2025، وفي اليوم التالي مباشرة أدركت أنني أريد أن أكون خليفته. التقينا بالرئيس وأبرمنا ⁠الاتفاق".وخاض زيدان 108 مباريات مع فرنسا، سجل خلالها 31 هدفا وقدم 29 تمريرة حاسمة.وقال زيدان "سترون أسلوبي قريبا. هذه اللعبة تحفزني، كنت أرتدي القميص رقم 10، وما يحفزني هو تسجيل الأهداف".وتابع "عشت ‌25 عاما في إسبانيا، وتعلمون ما يعنيه ذلك. كنت قائدا على أرض الملعب. والآن أصبحت قائدا بفضل خبرتي".وأردف "الفوز في عام 1998 هو أفضل ما حدث لي على الإطلاق، الفوز مع زملائي في الفريق. قضيت تلك السنوات الأربع أو الخمس (الماضية) ⁠في انتظار ذلك اليوم. أنا متأثر؛ قد لا ترون ذلك، لكنني متحمس للغاية. أنا سعيد".شارك زيدان على مستوى الأندية، في 212 مباراة مع يوفنتوس الإيطالي قبل انضمامه إلى ريال مدريد الإسباني في عام 2001. ولعب معه في 227 مباراة على مدار خمسة مواسم، أحرز خلالها 49 هدفا وقدم 67 تمريرة حاسمة، وفاز برابطة أبطال أوروبا في موسمه الأول مع النادي.وبعد اعتزاله، عاد زيدان إلى ريال مدريد كمساعد مدرب في عام 2013 قبل أن يتولى تدريب الفريق في عام 2016.وحقق نجاحا غير مسبوق خلال فترته الأولى مع الفريق، إذ قاد النادي إلى ثلاثة ألقاب متتالية في رابطة أبطال أوروبا ‌بين عامي 2016 و2018، وهو إنجاز لا يزال غير مسبوق.وعاد زيدان ⁠لتدريب ريال مدريد في فترة ثانية في عام 2019، وأضاف لقبا آخر في البطولة الإسبانية إلى خزائن النادي قبل أن يغادر مرة أخرى في عام 2021.وإلى جانب الألقاب الثلاثة في رابطة أبطال أوروبا، حقق زيدان خلال فترتيه مع ريال مدريد، ‌لقبين في كل من الليغا وكأس السوبر الإسبانية وكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية.وأصبح زيدان ثالث عضو من تشكيلة فرنسا الفائزة بكأس العالم 1998 يتولى تدريب المنتخب الوطني، بعد لوران بلان وديشان، وستكون مهمته قيادة الفريق إلى كأس العالم 2030.وأضاف زيدان "كان ‌مشوار المنتخب الفرنسي ⁠رائعا، وقدم كرة قدم رائعة. لقد استمتعت بوقتي كثيرا، وكذلك فعل الجميع".وأكمل "ليس لدى الجماهير أي سبب للشكوى. سنفعل الأمور بشكل مختلف. ديشان هو ديشان، وبلان هو بلان، وزيزو هو زيزو. سأفعل ما أجيده. سأضمن الاستمرارية لكي يواصل منتخب فرنسا تحقيق الانتصارات".