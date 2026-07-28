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سفيان الحيدوسي يعود إلى تدريب اتحاد بنقردان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69ff6cb0ea8214.62031058_jkpemqgfnhilo.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 28 Juillet 2026 - 13:14 قراءة: 0 د, 30 ث
      
اعلن اتحاد بنقردان اليوم الثلاثاء عبر صفحته الرسمية عن توصله لاتفاق رسمي مع المدرب سفيان الحيدوسي للإشراف على المقاليد الفنية لفريق أكابر كرة القدم خلال الموسم الرياضي المقبل 2026-2027.
وحسب البلاغ الصادر عن اتحاد بن قردان، فان تركيبة الإطار الفني الجديد تضم أيضا المدرب المساعد بسام قراجة والمعد البدني اشرف المغربي ومدرب الحراس علي المفتاحي ومحلل الأداء كريم الرزقي.
وكان الحيدوسي أشرف على اتحاد بنقردان خلال الموسم الماضي 2025-2026 في الفترة الممتدة من مارس إلى ماي ونجح في قيادة الفريق لضمان البقاء في بطولة الرابطة المحترفة الأولى قبل ان يعبر عن رغبته في عدم مواصلة المهمة لأسباب عائلية.



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