المجلس الوطني للاعتماد يبحث مع منظمة الصحة العالمية إطلاق برنامج لتكوين المخابر وفق المعايير الدولية

بحث المجلس الوطني للاعتماد (TUNAC) خلال جلسة تشاورية انعقدت، مؤخرا، بمقره سبل تعزيز الكفاءات الوطنية في مجال تطبيق المواصفات الدولية الخاصة بالمخابر، وذلك في إطار الاستعداد لتنفيذ برنامج تكويني تدعمه منظمة الصحة العالمية ضمن مبادرة "صندوق الجوائح".وأوضح المجلس، في بلاغ، أن الاجتماع خصص للتباحث بشأن إطلاق برنامج تكوين يركز أساسا على المواصفة الدولية بISO 15189 المتعلقة بمخابر البيولوجيا الطبية والمواصفة ISO/IEC 17025 الخاصة بمخابر الصحة الحيوانية بهدف دعم قدرات الإطارات الفنية وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.وشارك في الجلسة ممثلون عن مختلف الأطراف المعنية من بينها منظمة الصحة العالمية ووحدة مخابر البيولوجيا إلى جانب المجلس الوطني للاعتماد حيث تم استعراض الجوانب الفنية والتنظيمية وآليات التنسيق اللازمة لإنجاح هذا البرنامج التكويني المرتقب.ويأتي هذا التعاون في إطار مشروع تنفذه منظمة الصحة العالمية بتمويل من "صندوق الجوائح" ويهدف إلى تعزيز قدرات المخابر الوطنية وتطوير كفاءة العاملين بها بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة ويساهم في دعم جاهزية المنظومة الصحية لمجابهة المخاطر الصحية والأوبئة.وأكد المجلس الوطني للاعتماد أن هذه المبادرة تندرج ضمن التزامه بدعم تنمية الكفاءات الوطنية وتعزيز ثقافة الجودة والاعتماد ونشر أفضل الممارسات الدولية بما يساهم في الارتقاء بجودة وموثوقية خدمات المخابر في تونس.