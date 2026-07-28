توزر: زيارة عدد من كبار السن وتمكينهم من مياه ومواد صحية خلال موجة الحرارة

أمّنت المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بتوزر بالشراكة مع الجمعية الجهوية لرعاية المسنين، خلال الأسبوعين الماضيين، زيارات معاينة ومتابعة صحية لعدد من كبار السن في مختلف مناطق الولاية للاطمئنان على حالتهم الصحية، وذلك بالتزامن مع موجة الحرارة التي شهدتها الجهة، وفق رئيس مصلحة كبار السن بالمندوبية الجهوية عادل السلامي .وأضاف المصدر نفسه لصحفية "وات" أن الزيارات شملت مجموعة من منظوري الجمعية الجهوية لرعاية المسنين وأخرين من المنتفعين ببرنامج التوكيل الأسري ومسنين من ذوي الوضعيات الخاصة، وتتواصل هذه الزيارات طيلة الفترة القادمة إلى حين انتهاء موجة الحرارة وذلك صحبة طبيب العائلة لمتابعة حالتهم الصحية وتمكينهم من مياه معلبة ومواد صحية ضرورية على غرارا الحفاظات وأدوية ومواد التنظيف وغيرها، وتأتي الزيارة في سياق مجابهة موجة الحرارة وما يمكن أن تخلفه من مضاعفات صحية على كبار السن.وأشار السلامي الى أنه يتم القيام بكشف طبي على المسنين فضلا عن تقديم نصائح صحية سواء للمسن بصفة مباشرة أو لأسرته لتجنب المضاعفات التي يمكن أن تلحقها الحرارة أو ضربات الشمس بصحته وتوفير ظروف عيش ملائمة، مبينا أن مصالح المندوبية بالشراكة مع الجمعية مستعدة للتدخل في أي حالة خطر قد يتعرض لها المسن.وأضاف أن المندوبية دعت الأسر المعنية والعائلات الكافلة للمسنين إلى تحديد حاجيات المسنين خاصة من المراوح الكهربائية أو المكيفات للعمل على توفيرها في أقرب وقت بالتنسيق مع بقية الأطراف.