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الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تفتح مناظرة خارجية لانتداب تقنيين ومهندس أول

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Bookmark article    Publié le Mardi 28 Juillet 2026 - 15:12 قراءة: 1 د, 3 ث
      
تعتزم الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات كتابية وشفاهية ونفسية لانتداب 05 تقنيين (فني سامي) ومهندس أول للعمل بمقرها بتونس.

وتشمل الخطط المعروضة للتناظر انتداب 05 تقنيين (فني سامي) في اختصاصات الكهرباء والطاقة أو الصيانة الصناعية (من الحاصلين على شهادة ختم الدراسات التكنولوجية العليا وشهادة مؤهل تقني سامي أو شهادة تقني سامي) لتولي مهام متابعة تركيز السخانات الشمسية ومحطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ومعاينة محطات الإنتاج والمرافقة الفنية.


وتهم المناظرة أيضا انتداب مهندس أول واحد (01) في اختصاص الهندسة الكيميائية - أساليب (شهادة وطنية للمهندس) لمتابعة برامج تطوير شبكات التسخين التبريد الحضري وتفعيل برامج التخزين الناجع للبرودة.


واشترطت الوكالة أن يكون المترشح متحصلا على الشهادة المطلوبة في تاريخ فتح المناظرة ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية مع عدم تجاوز سن الـ 40 سنة في تاريخ غرة جانفي 2026، مع إمكانية التمديد في السن القصوى وفق القوانين الجاري بها العمل أو الإعفاء منها لمن طالت بطالتهم لأكثر من 10 سنوات طبقا للتشريعات النافذة.

وأفاد بلاغ الوكالة أن التسجيل يتم عن بعد حصريا عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمناظرة (www.anmeconcours.tn) وأن الإطلاع على التفاصل يتم عبر بوابة المناظرات العمومية (www.concours.gov.tn).

وقد حدد تاريخ 27 أوت 2026 كآخر أجل لغلق باب التسجيل الإلكتروني والترشح للمناظرة مع التنبيه على ضرورة طباعة إستمارة الترشح والانتقاء الأولي والاحتفاظ بها لتقديمها عند الطلب.
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