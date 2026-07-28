جمعية "تونسي" تنظم حملة نظافة وتوعية بيئية بشاطئ منطقة شط مريم يوم 29 جويلية الجاري

في إطار الجهود الرامية إلى حماية الشواطئ والثروات البحرية وتعزيز السلوك البيئي المسؤول، تنظم جمعية "تونسي" حملة نظافة وتوعية بيئية بشاطئ منطقة شط مريم من ولاية سوسة، وذلك يوم الأربعاء 29 جويلية الجاري.وأوضحت الجمعية أن هذه المبادرة تهدف إلى ترسيخ ثقافة العمل التطوعي والمواطنة البيئية وتشجيع مختلف فئات المجتمع وخاصة الشباب على المساهمة الفاعلة في حماية البيئة وضمان شواطئ نظيفة وآمنة للجميع.وتنطلق الحملة على الساعة الرابعة بعد الزوال، حيث سيشارك المتطوعون في تنظيف الشاطئ وجمع النفايات إلى جانب تنفيذ أنشطة تحسيسية للتأكيد على أهمية المحافظة على نظافة الفضاءات الساحلية والحد من التلوث البحري.ودعت الجمعية الراغبين في المشاركة إلى الالتحاق بالحملة مرتدين لباسا مريحا وقبعة واقية من الشمس مؤكدة أنها ستتولى بالتعاون مع شركائها توفير القفازات وأكياس جمع النفايات.وتنتظم هذه الحملة بالشراكة مع المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية بتونس وشبكة البحر الأبيض المتوسط للحفاظ على الطبيعة الساحلية والكشافة التونسية (فوج شط مريم).