المصالح البيطرية تضع الخبرة التونسية في تربية الأحياء المائية في خدمة الأمن الغذائي الليبي

استقبلت الإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، يوم أمس الاثنين، وفدا رفيع المستوى من خبراء فريق إعداد الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بليبيا، وذلك في إطار زيارة دراسية تنظمها وترافقها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية.وأكدت الادارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة في بلاغ لها، أن جلسة العمل خصصت لاطلاع الوفد الليبي على التجربة التونسية في مجال تربية الأحياء المائية.وتم خلال اللقاء التركيز على المنظومة التشريعية والترتيبية عبر الأطر القانونية المنظمة لصحة الكائنات المائية وضمان سلامتها إلى جانب التركيز على مسألة الرقابة الصحية البيطرية من خلال آليات المتابعة الرسمية والرقابة على امتداد مختلف مراحل الإنتاج.كما تم اطلاع الوفد الليبي على جودة المنتجات وسلامتها باستعراض محاور البرنامج الوطني لمراقبة الأدوية البيطرية والملوثات بما يكفل استجابة المنتجات المائية للمعايير الدولية المعتمدة.كما مثل اللقاء فرصة لبحث آفاق دعم التعاون الفني والمؤسساتي واستكشاف فرص الشراكة والاستثمار الواعدة في قطاع تربية الأحياء المائية بما يخدم جهود تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في كلا البلدين.وتندرج هذه الزيارة في سياق تعزيز التعاون الثنائي التونسي - الليبي وتبادل الخبرات القطاعية بين البلدين الشقيقين.