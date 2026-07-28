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تونس في خدمة منظومات الشركات الناشئة الإفريقية

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Bookmark article    Publié le Mardi 28 Juillet 2026 - 13:44 قراءة: 0 د, 36 ث
      
تم مؤخراً توقيع محضر برنامج التكوين الثلاثي الجديد "شراكة لتعزيز منظومة الشركات الناشئة الإفريقية"، والذي سيتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة تكنولوجيات الاتصال، والقطب التكنولوجي الذكي التونسي  والوكالة اليابانية للتعاون الدولي 
ومن المقرر تنفيذ هذا البرنامج خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2028، حيث سيجمع سنوياً مشاركين من عدة دول إفريقية بهدف تعزيز قدراتهم على تطوير وإدارة منظومات شركات ناشئة ديناميكية. وستُعقد الدورة الأولى في ديسمبر 2026، بمشاركة ممثلين عن ثماني دول إفريقية
واستناداً إلى التجربة التونسية، ولا سيما قانون الشركات الناشئة،  ستسهم هذه المبادرة في تعزيز

الابتكار، وتسريع التحول الرقمي، ودعم نمو اقتصادي شامل ومستدام في مختلف أنحاء القارة الإفريقية.

وسيُشكّل البرنامج أيضاً منصة للتشبيك وتبادل الخبرات بين الفاعلين في مجال الابتكار من تونس والدول الإفريقية، إلى جانب الخبراء اليابانيين.
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