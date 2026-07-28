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بطولة العالم للمصارعة النسائية تحت 17 عاما - أربع مصارعات يمثلن تونس في باكو

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Bookmark article    Publié le Mardi 28 Juillet 2026 - 09:28 قراءة: 0 د, 24 ث
      
تشارك المصارعة النسائية التونسية بأربعة عناصر في بطولة العالم تحت 17 عاما التي تحتضنها باكو عاصمة أذربيجان من 27 جويلية الجاري إلى 2 أوت القادم.
وضمت تركيبة الوفد الرياضي التونسي التي تحولت أمس إلى باكو كلا من تسنيم العثيمني (وزن 40 كلغ) ورحمة الرزقي (وزن 53 كلغ) وآمنة الهمامي (وزن 57 كلغ) وزينب النصري (وزن 65 كلغ) تحت إشراف المدربة الوطنية فاتن الهمامي.
ومن جهة أخرى، سيكون التحكيم التونسي ممثلا في هذا المونديال بالثنائي بدر الدين ساسي وعاطف الخليفي.
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