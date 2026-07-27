جلسة عمل بالمستشفى الجامعي عزيزة عثمانة لبحث سبل تطوير الخدمات الصحية ودعم الموارد البشرية

شهدت جلسة عمل انتظمت، اليوم الاثنين، بالمستشفى الجامعي عزيزة عثمانة مناقشة جملة من الملفات ذات الأولوية، شملت واقع المؤسسة الصحية وأبرز التحديات والإشكاليات المطروحة إلى جانب بحث سبل تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات الصحية والارتقاء بمستوى التكفل بالمرضى.كما تناولت الجلسة، التي أشرفت عليها المديرة الجهوية للصحة بتونس إيمان السويسي، وضعية الموارد البشرية بالمؤسسة حيث تم تقييم الاحتياجات وتحديد الأولويات بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للصحة، مع التأكيد على ضرورة دعم الأقسام ذات الضغط المرتفع بالإطارات الطبية وشبه الطبية بما يضمن حسن سير العمل واستمرارية المرفق الصحي، وفق ما نشرته الإدارة الجهوية للصحة بتونس على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك".واستعرض المدير العام للمستشفى الجامعي عزيزة عثمانة سالم النبيلي خلال هذه الجلسة، التي تتنزل في اطار المتابعة المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتعزيز نجاعة المؤسسات الاستشفائية بولاية تونس ، أبرز المشاريع المنجزة والجارية والمبرمجة بالمؤسسة إلى جانب برامج تطوير البنية التحتية وتحديث التجهيزات والارتقاء بجودة الخدمات الصحية.وتندرج الجلسة التي شهدت حضور رؤساء الأقسام ورئيس اللجنة الطبية وعدد من إطارات الإدارة الجهوية للصحة وإطارات المستشفى، في إطار متابعة مختلف المؤسسات الصحية بولاية تونس وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين بما يساهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وظروف عمل الإطارات الطبية وشبه الطبية والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.