هيئة السجون والإصلاح تؤكد اتخاذ إجراءات استثنائية لمجابهة موجة الحر وتنفي تدهور الحالة الصحية لبعض المساجين أو منع الزيارات

أكدت الهيئة العامة للسجون والإصلاح، اليوم الاثنين، أنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة داخل الوحدات السجنية لمجابهة الارتفاع الاستثنائي في درجات الحرارة، بما يضمن ظروف الإقامة والرعاية الصحية للمودعين.ونفت الهيئة، في توضيح نشرته على صفحتها الرسمية بمنصة "فيسبوك"، ما يتم تداوله بشأن تدهور الحالة الصحية لبعض المساجين و حرمان ذويهم ومحاميهم من زيارتهم.وأوضحت أن جميع المودعين يتمتعون برعاية صحية وفق التراتيب الجاري بها العمل، يؤمنها الإطار الطبي وشبه الطبي بالوحدات السجنية، مع توجيه الحالات التي تستوجب ذلك إلى أقسام الاستعجالي بالمؤسسات الاستشفائية العمومية لتلقي الرعاية اللازمة.وأضافت أن الزيارات تتم وفقا للإجراءات القانونية والتراتيب الجاري بها العمل.