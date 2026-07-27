النجم الساحلي يتعاقد مع اللاعب الليبيري محمد سانغاري

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a67b06c6fa9b8.93833412_gkqolnjfmpieh.jpg>

أعلن النجم الرياضي الساحلي اليوم الاثنين التعاقد مع اللاعب الليبيري محمد سانغاري لمدة موسمين.

ويشغل محمد سانغاري صاحب الـ 27 عاما خطة متوسط ميدان دفاعي وسبق له اللعب في نادي نيوكاستل الانقليزي مع فريق أقل من 21 سنة وأقل من 23 سنة قبل الإنتقال إلى نادي ليفنستون الأسكتلندي.