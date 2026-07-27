بطولة إفريقيا للكرة الطائرة: أشبال تونس يعبرون المغرب ويبلغون نصف النهائي

تأهلإلى الدور نصف النهائي لبطولة إفريقيا المقامة بمدينة، إثر فوزه على نظيره المغربي، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي:وقدم المنتخب التونسي أداءً مميزا، خاصة في الشوط الثاني الذي حسمه بفارق كبير، ليؤكد تفوقه ويحجز بطاقة العبور إلى المربع الذهبي لمواصلة المنافسة على اللقب القاري.