بطولة إفريقيا للكرة الطائرة: أشبال تونس يعبرون المغرب ويبلغون نصف النهائي
تأهل المنتخب التونسي للكرة الطائرة للأصاغر (تحت 18 عاما) إلى الدور نصف النهائي لبطولة إفريقيا المقامة بمدينة الإسكندرية المصرية، إثر فوزه على نظيره المغربي بثلاثة أشواط دون رد، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.
وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي:
* 25-17
* 25-9
* 25-21
وقدم المنتخب التونسي أداءً مميزا، خاصة في الشوط الثاني الذي حسمه بفارق كبير، ليؤكد تفوقه ويحجز بطاقة العبور إلى المربع الذهبي لمواصلة المنافسة على اللقب القاري.
وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي:
* 25-17
* 25-9
* 25-21
وقدم المنتخب التونسي أداءً مميزا، خاصة في الشوط الثاني الذي حسمه بفارق كبير، ليؤكد تفوقه ويحجز بطاقة العبور إلى المربع الذهبي لمواصلة المنافسة على اللقب القاري.
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