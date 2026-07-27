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بطولة افريقيا لكرة الطاولة: التونسي وسيم الصيد يحرز اللقب لفئة الفردي لأقل من 19 سنة

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Bookmark article    Publié le Lundi 27 Juillet 2026 - 20:13 قراءة: 1 د, 3 ث
      
توّج التونسي وسيم الصيد اليوم الاثنين بلقب بطل إفريقيا لكرة الطاولة لفئة فردي الشباب لأقل من 19 سنة، بعد فوزه في نهائي مثير على المصري ياسين جابر بنتيجة 4 أشواط مقابل 3.
وكان وسيم الصيد بلغ الدور النهائي لهذه البطولة الافريقية المقامة منافساتها بمدينة أكرا الغانية بعدما حسم المواجهة التي جمعته بشقيقه أمير الصيد (أحرز البرونزية) في الدور نصف النهائي  بنتيجة 4 أشواط مقابل شوط.


ويعد هذا اللقب هو الثاني على المستوى الشخصي لوسيم الصيد بعدما توّج أمس الأحد مع شريكه في المنتخب التونسي يوسف العيدلي بلقب الزوجي لأقل من 19 سنة اثر الفوز على الثنائي النيجيري ماثيو كوتي وماثيو فابيونمي بنتيجة 3 - 0 .
ومن جانبها أحرزت ألاء السعيدي الميدالية الفضية لمنافسات الفردي لأقل من 15 سنة اثر خسارتها بصعوبة في الدور النهائي أمام الأوغندية باسيونس انيانغو بنتيجة 2 - 3.
وكانت ألاء السعيدي بلغت المباراة النهائية بعد فوزها في نصف النهائي على النيجيرية أيشات رابيو بنتيجة 3 - 1 .

واكتفى أمين العموري من جهته بالميدالية البرونزية في منافسات الفردي فتيان لأقل من 15 سنة  إثر خسارته في نصف النهائي أمام المصري سامح عسير بنتيجة 0 - 3.
يذكر ان الثنائي أمين العموري وآلاء السعيدي تحصل على الميدالية الفضية في منافسات الزوجي المختلط لأقل من 15 سنة عقب خسارة النهائي امام ثنائي المنتخب الغاني بنتيجة 0 - 3  
 
ر/سمس
 
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