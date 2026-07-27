الملعب القابسي يتعاقد مع اللاعبين وائل الفرجاني ومحمد الشلي

أعلن الملعب القابسي اليوم الاثنين التعاقد مع اللاعبين وائل الفرجاني ومحمد الشلي بعقد يمتد لموسمين لكل منهما.ويشغل وائل الفرجاني صاحب الـ 32 عاما خطة مهاجم وسبق له اللعب لفائدة محيط قرقنة ومستقبل قابس ومستقبل القصرين.اما محمد الشلي صاحب الـ 25 عاما فيلعب في خطة متوسط ميدان وسبق له تقمص أزياء محيط قرقنة والشعاع الرياضي الرواندي ومستقبل القصرين.