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ترامب: سنحقق من إيران مليارات الدولارات كما نفعل مع فنزويلا

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Bookmark article    Publié le Lundi 27 Juillet 2026 - 19:22 قراءة: 0 د, 51 ث
      
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تتوقع تحقيق مكاسب مالية كبيرة من إيران، على غرار العائدات التي تجنيها من النفط الفنزويلي.

وأضاف ترامب، في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: "نجني الكثير من الأموال، مليارات ومليارات الدولارات من فنزويلا، والأمر ذاته سيتكرر مع إيران."


وأشار إلى أن واشنطن تعتبر أن الإيرادات المتأتية من قطاع الطاقة يمكن أن تشكل جزءا من استراتيجيتها تجاه طهران، في إطار الضغوط الرامية إلى دفعها للعودة إلى طاولة المفاوضات.


ويأتي ذلك في وقت تتحدث فيه تقارير إعلامية عن توجه أمريكي لربط أي ترتيبات مستقبلية مع إيران بملف صادرات النفط وعائداتها، على غرار الآلية المعتمدة مع فنزويلا.

وكانت صحيفة فايننشال تايمز قد ذكرت أن الولايات المتحدة حققت أكثر من 13 مليار دولار من مبيعات النفط الفنزويلي خلال العام الجاري، بينما قال ترامب في تصريحات سابقة إن تلك العائدات غطت تكاليف العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران بأكثر من 25 مرة.

ويواجه الرئيس الأمريكي، في المقابل، انتقادات بشأن طريقة إدارة عائدات النفط الفنزويلي، وسط جدل حول حجم الأموال التي تم تحويلها إلى الحكومة الفنزويلية مقارنة بالإيرادات المحصلة.
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