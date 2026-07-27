JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 19:03 Tunis

عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي ترتفع بـ45% إلى 4.39 مليارات دينار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/682def1a2eff80.98001905_kofielmngqpjh.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 27 Juillet 2026 - 19:03 قراءة: 1 د, 27 ث
      
سجلت عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي ارتفاعا بنسبة 45 بالمائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من موسم التصدير 2025-2026، لتبلغ 4394.5 مليون دينار، مقابل الفترة نفسها من الموسم الماضي، وفق معطيات نشرها المرصد الوطني للفلاحة.

وبلغت الكميات المصدرة منذ بداية الموسم في نوفمبر 2025 إلى موفى جوان 2026 نحو 352 ألف طن، بزيادة قدرها 56.7 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم السابق.


وأوضح المرصد أن زيت الزيتون المعلب مثل 13.7 بالمائة فقط من إجمالي الكميات المصدرة، لكنه ساهم بنسبة 18.2 بالمائة من إجمالي عائدات الصادرات، في حين استحوذ زيت الزيتون البكر الممتاز على 83.4 بالمائة من إجمالي حجم الصادرات.


وسجل متوسط سعر زيت الزيتون خلال شهر جوان 2026 ارتفاعا بنسبة 3.1 بالمائة ليبلغ 13.68 دينارا للكيلوغرام، مقابل 13.26 دينارا خلال الفترة نفسها من الموسم الماضي، فيما تراوحت الأسعار بين 9.06 دنانير و17.36 دينارا للكيلوغرام بحسب الصنف.

ويظل الاتحاد الأوروبي الوجهة الرئيسية لصادرات زيت الزيتون التونسي، مستحوذا على 56.8 بالمائة من إجمالي الكميات المصدرة، تليه أمريكا الشمالية بنسبة 24.2 بالمائة، ثم آسيا بنسبة 11.3 بالمائة، وإفريقيا بنسبة 3.9 بالمائة.

وتصدرت إسبانيا قائمة أكبر المستوردين بحصة بلغت 32.4 بالمائة من الكميات المصدرة، تلتها إيطاليا بنسبة 19.7 بالمائة، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 19.4 بالمائة.

47.3 ألف طن من زيت الزيتون البيولوجي

وفي ما يتعلق بزيت الزيتون البيولوجي، تم خلال الأشهر الثمانية الأولى من الموسم تصدير حوالي 47.3 ألف طن بقيمة 622.4 مليون دينار، فيما لم تتجاوز حصة الزيت البيولوجي المعلب 6 بالمائة من إجمالي صادرات هذا الصنف.

وبلغ متوسط سعر زيت الزيتون البيولوجي 13.16 دينارا للكيلوغرام، حيث وصل إلى 12.94 دينارا للكيلوغرام بالنسبة للزيت السائب، و16.57 دينارا للكيلوغرام بالنسبة للزيت المعلب.

وتعد إيطاليا أكبر مستورد لزيت الزيتون البيولوجي التونسي بحصة 39 بالمائة، تليها إسبانيا بنسبة 25 بالمائة، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 23 بالمائة، وأخيرا فرنسا بنسبة 8 بالمائة.

المصدر: المرصد الوطني للفلاحة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 333597

babnet

كل الأخبار...

19:03 - عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي ترتفع بـ45% إلى 4.39 مليارات دينار
18:29 - بطولة إفريقيا للكرة الطائرة: تونس تواجه الكاميرون في نصف النهائي
18:03 - وزير الخارجية يشارك في اشغال الدورة العادية ال 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي بأديس أبابا
17:58 - البرلمان يختتم دورته العادية الرابعة الثلاثاء.. ومشاريع قروض وتمويلات على جدول الأعمال
17:47 - طقس... سحب كثيفة مع خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة ليل الاثنين
17:41 - وزارة التربية تعلن تفعيل بوابة "الحياة المدرسية" لإرساء منظومة رقمية موحّدة لفائدة التلاميذ والأولياء
16:55 - الميركاتو الصيفي: مستقبل المرسى يتعاقد مع المدافع الغاني عباس عبد الودود
16:51 - وزارة النقل: الترخيص للمجهزين البحريين العاملين على الخطوط البحرية المنتظمة (تونسا-ايطاليا)لتامين 9 رحلات اسبوعية لاستيعاب كامل الطلب
16:35 - الترجي الجرجيسي: ثلاثة انتدابات جديدة
16:34 - النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تؤكد أنها تلقّت إعلاما يفيد بالشروع في خلاص جزء من مستحقات الصيدليات
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 27 جويلية 2026 | 12 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:14
19:32
16:16
12:33
05:21
03:38
الرطــوبة:
% 45
Babnet
Babnet33°
29° Babnet
الــرياح:
5.1 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-26
33°-24
33°-25
34°-25
35°-26
  • Avoirs en devises 23344,9
  • (27/07)
  • Jours d'importation 92
  • 1 € = 3,36848 DT
  • (27/07)
  • 1 $ = 2,95541 DT
  • Solde Compte du Trésor     (24/07)     976,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (24/07)   29542 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio