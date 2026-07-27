عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي ترتفع بـ45% إلى 4.39 مليارات دينار

47.3 ألف طن من زيت الزيتون البيولوجي



سجلتارتفاعا بنسبةخلال الأشهر الثمانية الأولى من موسم التصدير، لتبلغ، مقابل الفترة نفسها من الموسم الماضي، وفق معطيات نشرهاوبلغتمنذ بداية الموسم في نوفمبر 2025 إلى موفى جوان 2026 نحو، بزيادة قدرهامقارنة بالفترة ذاتها من الموسم السابق.وأوضح المرصد أنمثلفقط من إجمالي الكميات المصدرة، لكنه ساهم بنسبةمن إجمالي عائدات الصادرات، في حين استحوذعلىمن إجمالي حجم الصادرات.وسجلخلال شهر جوان 2026 ارتفاعا بنسبةليبلغ، مقابلخلال الفترة نفسها من الموسم الماضي، فيما تراوحت الأسعار بينللكيلوغرام بحسب الصنف.ويظلالوجهة الرئيسية لصادرات زيت الزيتون التونسي، مستحوذا علىمن إجمالي الكميات المصدرة، تليهبنسبة، ثمبنسبة، وإفريقيا بنسبةوتصدرتقائمة أكبر المستوردين بحصة بلغتمن الكميات المصدرة، تلتهابنسبة، ثمبنسبةوفي ما يتعلق بزيت الزيتون البيولوجي، تم خلال الأشهر الثمانية الأولى من الموسم تصدير حواليبقيمة، فيما لم تتجاوز حصة الزيت البيولوجي المعلبمن إجمالي صادرات هذا الصنف.وبلغ متوسط سعر زيت الزيتون البيولوجي، حيث وصل إلىللكيلوغرام بالنسبة للزيت السائب، وللكيلوغرام بالنسبة للزيت المعلب.وتعدأكبر مستورد لزيت الزيتون البيولوجي التونسي بحصة، تليهابنسبة، ثمبنسبة، وأخيرابنسبة