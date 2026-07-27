عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي ترتفع بـ45% إلى 4.39 مليارات دينار
سجلت عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي ارتفاعا بنسبة 45 بالمائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من موسم التصدير 2025-2026، لتبلغ 4394.5 مليون دينار، مقابل الفترة نفسها من الموسم الماضي، وفق معطيات نشرها المرصد الوطني للفلاحة.
وبلغت الكميات المصدرة منذ بداية الموسم في نوفمبر 2025 إلى موفى جوان 2026 نحو 352 ألف طن، بزيادة قدرها 56.7 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم السابق.
وأوضح المرصد أن زيت الزيتون المعلب مثل 13.7 بالمائة فقط من إجمالي الكميات المصدرة، لكنه ساهم بنسبة 18.2 بالمائة من إجمالي عائدات الصادرات، في حين استحوذ زيت الزيتون البكر الممتاز على 83.4 بالمائة من إجمالي حجم الصادرات.
وسجل متوسط سعر زيت الزيتون خلال شهر جوان 2026 ارتفاعا بنسبة 3.1 بالمائة ليبلغ 13.68 دينارا للكيلوغرام، مقابل 13.26 دينارا خلال الفترة نفسها من الموسم الماضي، فيما تراوحت الأسعار بين 9.06 دنانير و17.36 دينارا للكيلوغرام بحسب الصنف.
ويظل الاتحاد الأوروبي الوجهة الرئيسية لصادرات زيت الزيتون التونسي، مستحوذا على 56.8 بالمائة من إجمالي الكميات المصدرة، تليه أمريكا الشمالية بنسبة 24.2 بالمائة، ثم آسيا بنسبة 11.3 بالمائة، وإفريقيا بنسبة 3.9 بالمائة.
وتصدرت إسبانيا قائمة أكبر المستوردين بحصة بلغت 32.4 بالمائة من الكميات المصدرة، تلتها إيطاليا بنسبة 19.7 بالمائة، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 19.4 بالمائة.
47.3 ألف طن من زيت الزيتون البيولوجيوفي ما يتعلق بزيت الزيتون البيولوجي، تم خلال الأشهر الثمانية الأولى من الموسم تصدير حوالي 47.3 ألف طن بقيمة 622.4 مليون دينار، فيما لم تتجاوز حصة الزيت البيولوجي المعلب 6 بالمائة من إجمالي صادرات هذا الصنف.
وبلغ متوسط سعر زيت الزيتون البيولوجي 13.16 دينارا للكيلوغرام، حيث وصل إلى 12.94 دينارا للكيلوغرام بالنسبة للزيت السائب، و16.57 دينارا للكيلوغرام بالنسبة للزيت المعلب.
وتعد إيطاليا أكبر مستورد لزيت الزيتون البيولوجي التونسي بحصة 39 بالمائة، تليها إسبانيا بنسبة 25 بالمائة، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 23 بالمائة، وأخيرا فرنسا بنسبة 8 بالمائة.
المصدر: المرصد الوطني للفلاحة.
وبلغت الكميات المصدرة منذ بداية الموسم في نوفمبر 2025 إلى موفى جوان 2026 نحو 352 ألف طن، بزيادة قدرها 56.7 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم السابق.
وأوضح المرصد أن زيت الزيتون المعلب مثل 13.7 بالمائة فقط من إجمالي الكميات المصدرة، لكنه ساهم بنسبة 18.2 بالمائة من إجمالي عائدات الصادرات، في حين استحوذ زيت الزيتون البكر الممتاز على 83.4 بالمائة من إجمالي حجم الصادرات.
وسجل متوسط سعر زيت الزيتون خلال شهر جوان 2026 ارتفاعا بنسبة 3.1 بالمائة ليبلغ 13.68 دينارا للكيلوغرام، مقابل 13.26 دينارا خلال الفترة نفسها من الموسم الماضي، فيما تراوحت الأسعار بين 9.06 دنانير و17.36 دينارا للكيلوغرام بحسب الصنف.
ويظل الاتحاد الأوروبي الوجهة الرئيسية لصادرات زيت الزيتون التونسي، مستحوذا على 56.8 بالمائة من إجمالي الكميات المصدرة، تليه أمريكا الشمالية بنسبة 24.2 بالمائة، ثم آسيا بنسبة 11.3 بالمائة، وإفريقيا بنسبة 3.9 بالمائة.
وتصدرت إسبانيا قائمة أكبر المستوردين بحصة بلغت 32.4 بالمائة من الكميات المصدرة، تلتها إيطاليا بنسبة 19.7 بالمائة، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 19.4 بالمائة.
47.3 ألف طن من زيت الزيتون البيولوجيوفي ما يتعلق بزيت الزيتون البيولوجي، تم خلال الأشهر الثمانية الأولى من الموسم تصدير حوالي 47.3 ألف طن بقيمة 622.4 مليون دينار، فيما لم تتجاوز حصة الزيت البيولوجي المعلب 6 بالمائة من إجمالي صادرات هذا الصنف.
وبلغ متوسط سعر زيت الزيتون البيولوجي 13.16 دينارا للكيلوغرام، حيث وصل إلى 12.94 دينارا للكيلوغرام بالنسبة للزيت السائب، و16.57 دينارا للكيلوغرام بالنسبة للزيت المعلب.
وتعد إيطاليا أكبر مستورد لزيت الزيتون البيولوجي التونسي بحصة 39 بالمائة، تليها إسبانيا بنسبة 25 بالمائة، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 23 بالمائة، وأخيرا فرنسا بنسبة 8 بالمائة.
المصدر: المرصد الوطني للفلاحة.
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