أريانة : الاستعداد لإطلاق مشروع المصيف التدريبي والترفيهي "إلعب وتعلّم صنعة" خلال شهر أوت القادم

تتواصل الاستعدادات في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى دعم الشباب وتنمية مهاراتهم الحياتية وتعزيز اندماجهم الاجتماعي، لإطلاق مشروع المصيف التدريبي والترفيهي "إلعب وتعلّم صنعة"، الذي من المنتظر أن ينطلق في ولاية أريانة مع مطلع شهر أوت القادم، مع مقترح تنظيمه بدار الشباب برواد القريبة من البحر، وفق ما أكده رئيس الجامعة الوطنية للرياضة للجميع مروان الشايب في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء..ويأتي هذا المشروع الوطني الذي يشمل 24 ولاية، في اطار شراكة بين وزارة الداخلية والجامعة التونسية للرياضة للجميع، وينفذ ميدانيا بالتنسيق مع الولايات والمندوبيات الجهوية المعنية وجمعيات الرياضة للجميع، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى ضمان حسن التنظيم والتغطية الشاملة لكافة ولايات الجمهورية، وفق ذات المصدر.ويستهدف المشروع تلاميذ المرحلتين الإعدادية والثانوية، الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 سنة، مع إيلاء أولوية المشاركة لأبناء وبنات المناطق الداخلية والأحياء الشعبية والفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، مع ضمان تكافؤ الفرص بين الذكور والإناث.ويرتكز البرنامج على الجمع بين الترفيه والتكوين والتربية، من خلال أنشطة رياضية متنوعة تشمل الألعاب الفردية والجماعية، إلى جانب ورشات تطبيقية للتعريف بعدد من الحرف والمهارات الأساسية التى من بينها مبادئ ميكانيك السيارات والصيانة المنزلية، بما يساهم في تنمية المهارات الحياتية وترسيخ ثقافة العمل والإنتاج.كما يهدف المشروع إلى نشر الثقافة الرياضية وتعزيز قيم المواطنة والانضباط وروح المسؤولية واستثمار أوقات الفراغ في أنشطة هادفة تحمي الشباب من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وتساهم في بناء شخصية متوازنة وقادرة على الإبداع والعطاء.وأكد الشايب أنه في هذا الإطار، تتواصل خلال هذه الفترة جلسات العمل والتنسيق مع مختلف الولايات والهياكل المتداخلة، حيث انطلقت اجتماعات مكثفة بعدد من الجهات، في انتظار استكمال انطلاقه في مختلف الولايات، بما يضمن نجاحه وتحقيق أهدافه الوطنية والتربوية.