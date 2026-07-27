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سيدي بوزيد: الدورة 42 للمهرجان الدولي للجواد العربي الأصيل بالمكناسي تواجه صعوبات تنظيمية

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Bookmark article    Publié le Lundi 27 Juillet 2026 - 20:09 قراءة: 1 د, 3 ث
      
تواجه الدورة 42 للمهرجان الدولي للجواد العربي الأصيل بالمكناسي من ولاية سيدي بوزيد، مشاكل وصعوبات تنظيمية فرضتها إجراءات التراخيص المتعلقة بإستغلال عدد من الفضاءات العمومية.

وفي هذا السياق بين مدير المهرجان، سامي غابري في تصريح لـ"وات"، أن إلغاء دورة سنة 2025 جاء نتيجة عدم الحصول على التراخيص اللازمة رغم إيداع المطالب منذ العام الماضي مبينا أن الترخيص الوحيد الذي ورد إلى الهيئة تعلق بميدان سباق الخيل لكنه تضمّن جملة من التحفظات الصادرة عن مصالح الحماية المدنية والتي اشترطت إنجاز إصلاحات وأشغال صيانة لضمان سلامة المشاركين والجمهور.


وأشار الى أن هيئة المهرجان شرعت في تنفيذ الأشغال المطلوبة وهو ما استوجب تأجيل سباقات الخيل وعروض الفروسية إلى جانب حفلي الافتتاح والإختتام إلى أواخر شهر سبتمبر المقبل بعد إستكمال جميع التدخلات الفنية وتجهيز الميدان لإستقبال مختلف الفعاليات.
واوضح سامي الغابري أن الهيئة تواصل مساعيها للحصول على تراخيص إستغلال عدد من الفضاءات المغطاة منها دار الثقافة والقاعة المغطاة والملعب البلدي حتى تتمكن من تنظيم العروض الفنية والمسرحية المبرمجة خلال الفترة الصيفية مشيرا إلى أن هذه العروض مدعومة ومقيدة برزنامة زمنية ما لا تسمح بتأجيلها.

وشدد على ضرورة المحافظة على هذا المهرجان ذو الخصوصية المحلية لما يحظى به من أهمية كما يعتبر المتنفس الترفيهي والثقافي الوحيد لأهالي المكناسي.
ويذكر أن الدورة 41 من المهرجان الدولي للجواد العربي الأصيل بالمكناسي قد حالت نفس الأسباب والمشاكل دون تنظيمها السنة الفارطة.
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