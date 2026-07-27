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بطولة إفريقيا للكرة الطائرة: تونس تواجه الكاميرون في نصف النهائي

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Bookmark article    Publié le Lundi 27 Juillet 2026 - 18:29 قراءة: 0 د, 47 ث
      
ضرب المنتخب التونسي للكرة الطائرة للصغريات (تحت 18 سنة) موعدا مع نظيره الكاميروني في الدور نصف النهائي لبطولة إفريقيا، المقامة بمدينة الإسكندرية المصرية، وذلك عقب اختتام منافسات الدور الأول اليوم الاثنين.

ويدخل المنتخب التونسي المواجهة بأفضلية معنوية، بعدما تفوق على المنتخب الكاميروني بثلاثة أشواط دون رد في الجولة الثالثة من الدور الأول.


وسيقام الدور نصف النهائي غدا الثلاثاء وفق البرنامج التالي:


* تونس × الكاميرون
* مصر × الجزائر

كما يلتقي منتخبا المغرب والسنغال في المباراة الترتيبية لتحديد المركزين الخامس والسادس.

وأنهى المنتخب التونسي الدور الأول في المركز الثاني برصيد 12 نقطة، خلف المنتخب المصري المتصدر بـ15 نقطة، فيما احتلت الكاميرون المركز الثالث بـ9 نقاط، والجزائر المركز الرابع بـ6 نقاط، ليضمن المنتخبان الأخيران التأهل إلى المربع الذهبي.

الترتيب النهائي للدور الأول:

1. مصر: 15 نقطة
2. تونس: 12 نقطة
3. الكاميرون: 9 نقاط
4. الجزائر: 6 نقاط
5. المغرب: نقطتان
6. السنغال: نقطة واحدة

ويتأهل الفائزان من مباراتي نصف النهائي إلى المباراة النهائية المقررة يوم 29 جويلية.
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