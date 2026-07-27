بطولة إفريقيا للكرة الطائرة: تونس تواجه الكاميرون في نصف النهائي

ضرب المنتخب التونسي للكرة الطائرة للصغريات (تحت 18 سنة) موعدا مع نظيره الكاميروني في الدور نصف النهائي لبطولة إفريقيا، المقامة بمدينة الإسكندرية المصرية، وذلك عقب اختتام منافسات الدور الأول اليوم الاثنين.ويدخل المنتخب التونسي المواجهة بأفضلية معنوية، بعدما تفوق على المنتخب الكاميروني بثلاثة أشواط دون رد في الجولة الثالثة من الدور الأول.وسيقام الدور نصف النهائي غدا الثلاثاء وفق البرنامج التالي:كما يلتقي منتخبافي المباراة الترتيبية لتحديد المركزين الخامس والسادس.وأنهى المنتخب التونسي الدور الأول فيبرصيد، خلف المنتخب المصري المتصدر بـ، فيما احتلت الكاميرون المركز الثالث بـ، والجزائر المركز الرابع بـ، ليضمن المنتخبان الأخيران التأهل إلى المربع الذهبي.1. مصر: 15 نقطة2. تونس: 12 نقطة3. الكاميرون: 9 نقاط4. الجزائر: 6 نقاط5. المغرب: نقطتان6. السنغال: نقطة واحدةويتأهل الفائزان من مباراتي نصف النهائي إلى المباراة النهائية المقررة يوم