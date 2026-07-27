وزارة التربية تعلن تفعيل بوابة "الحياة المدرسية" لإرساء منظومة رقمية موحّدة لفائدة التلاميذ والأولياء
أعلنت وزارة التربية، في بلاغ لها اليوم الاثنين، عن دخول بوابة "الحياة المدرسية" حيّز التفعيل، في خطوة تندرج ضمن مسار التحول الرقمي للقطاع التربوي، بهدف إرساء منظومة رقمية موحدة تيسر التواصل بين المؤسسة التربوية والولي والتلميذ، وتوفر خدمات مدرسية عن بعد عبر فضاء إلكتروني موحد.
وتوفر البوابة، المتاحة عبر الرابط viescolaire.education.tn، للأولياء جملة من الخدمات الرقمية، من أبرزها إنشاء حساب مواطن وربطه بملف التلميذ لتفعيل فضاء الولي ومتابعة مختلف المعطيات المدرسية، فضلا عن الاطلاع على مستجدات الحياة المدرسية باللغتين العربية والفرنسية، إضافة إلى إعدادات خصوصية تراعي حاجيات ذوي الاحتياجات الخصوصية، بما يعكس توجهًا نحو بناء فضاء رقمي شامل يضمن تكافؤ فرص النفاذ إلى الخدمات.
ولتيسير استعمال المنصة، وفرت الوزارة قسما للأسئلة الشائعة ودردشة آلية للإجابة عن استفسارات الأولياء، إلى جانب أدلة استرشادية ومقاطع فيديو توضيحية تساعد على الولوج إلى مختلف الخدمات والاستفادة منها.
كما خصصت الوزارة فضاء مهنيا لمديري المؤسسات التربوية لمتابعة الجوانب الإدارية، مع إرساء قنوات تواصل مباشرة مع الفريق المركزي والمشرفين الجهويين بالمندوبيات الجهوية للتربية، بما يضمن المتابعة المستمرة والتدخل عند الاقتضاء.
وفي إطار مرافقة تعميم هذه المنظومة، نظمت وزارة التربية دورات تكوينية جهوية لفائدة الإطارات التربوية والإدارية خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 30 جويلية 2026، بهدف تمكين مختلف المتدخلين من آليات استعمال البوابة ومواكبة التحول الرقمي على مستوى المؤسسات التربوية.
ويأتي إطلاق بوابة "الحياة المدرسية" في إطار توجه وزارة التربية نحو تبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لفائدة الأسرة التربوية، بما يدعم التواصل بين المؤسسة التربوية والأولياء ويواكب مسار رقمنة الإدارة العمومية.
وتوفر البوابة، المتاحة عبر الرابط viescolaire.education.tn، للأولياء جملة من الخدمات الرقمية، من أبرزها إنشاء حساب مواطن وربطه بملف التلميذ لتفعيل فضاء الولي ومتابعة مختلف المعطيات المدرسية، فضلا عن الاطلاع على مستجدات الحياة المدرسية باللغتين العربية والفرنسية، إضافة إلى إعدادات خصوصية تراعي حاجيات ذوي الاحتياجات الخصوصية، بما يعكس توجهًا نحو بناء فضاء رقمي شامل يضمن تكافؤ فرص النفاذ إلى الخدمات.
ولتيسير استعمال المنصة، وفرت الوزارة قسما للأسئلة الشائعة ودردشة آلية للإجابة عن استفسارات الأولياء، إلى جانب أدلة استرشادية ومقاطع فيديو توضيحية تساعد على الولوج إلى مختلف الخدمات والاستفادة منها.
كما خصصت الوزارة فضاء مهنيا لمديري المؤسسات التربوية لمتابعة الجوانب الإدارية، مع إرساء قنوات تواصل مباشرة مع الفريق المركزي والمشرفين الجهويين بالمندوبيات الجهوية للتربية، بما يضمن المتابعة المستمرة والتدخل عند الاقتضاء.
وفي إطار مرافقة تعميم هذه المنظومة، نظمت وزارة التربية دورات تكوينية جهوية لفائدة الإطارات التربوية والإدارية خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 30 جويلية 2026، بهدف تمكين مختلف المتدخلين من آليات استعمال البوابة ومواكبة التحول الرقمي على مستوى المؤسسات التربوية.
ويأتي إطلاق بوابة "الحياة المدرسية" في إطار توجه وزارة التربية نحو تبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لفائدة الأسرة التربوية، بما يدعم التواصل بين المؤسسة التربوية والأولياء ويواكب مسار رقمنة الإدارة العمومية.
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