الميركاتو الصيفي: مستقبل المرسى يتعاقد مع المدافع الغاني عباس عبد الودود

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أعلن مستقبل المرسى اليوم الاثنين انتداب اللاعب الغاني عباس عبد الودود بعقد مدته ثلاث سنوات.

ويشغل اللاعب عباس عبد الودود صاحب الـ 19 عاما خطة مدافع.

وكان مستقبل المرسى عزز صفوفه خلال الميركاتو الصيفي بأكثر من لاعب على غرار المهاجم نور ماني بعقد يمتد لموسمين، ومتوسط الميدان كوني خلفة بعقد لموسمين، والمدافع عامر العمراني بعقد لمدة موسمين، والمدافع الايفواري ليهي أوريل لمدة 3 سنوات، والمدافع فارس المسكيني لمدة موسمين.