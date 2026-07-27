وزير الخارجية يشارك في اشغال الدورة العادية ال 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي بأديس أبابا

يشارك محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بتكليف من ئيس الجمهورية، في أشغال الدورة العادية التاسعة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، التي ستنعقد بمقرّ مفوّضية الاتحاد بأديس أبابا (العاصمة الأثيوبية)، يومي 28 و29 جويلية الجاري.وسيتمّ خلال هذه الدورة، اعتماد ميزانية الاتحاد الإفريقي لسنة 2027 ، والنظر في تقارير لجان المجلس التنفيذي، وخاصة منها تلك المكلفة بجدول تقدير أنصبة الدول الأعضاء، وبمتابعة تنفيذ أجندة إفريقيا 2063، والمعنية بالترشيحات الإفريقية داخل المنظومة الدولية.كما ستبحث هذه الدورة، وفق بلاغ نشرته وزارة الشؤون الخارجية، التقرير المرحلي حول تنفيذ القرار الخاص بجعل عام 2026: "لضمان التوافر المستدام للمياه بافريقيا".وسيجري الوزير، على هامش هذا الاجتماع، لقاءات مع نظرائه في عدد من الدول الإفريقية، بشأن علاقات التعاون الثنائية التي تجمع تونس بهذه الدول، والامكانيات المتاحة لتطويرها، إلى جانب سبل تعزيز العمل الإفريقي المشترك.