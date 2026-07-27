JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 16:55 Tunis

وزارة النقل: الترخيص للمجهزين البحريين العاملين على الخطوط البحرية المنتظمة (تونسا-ايطاليا)لتامين 9 رحلات اسبوعية لاستيعاب كامل الطلب

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a652bc0706899.40104639_lhkqnojpfeimg.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 27 Juillet 2026 - 16:51 قراءة: 1 د, 28 ث
      
أفادت وزارة النقل أنّه تمّ الترخيص للمجهّزين البحريين العاملين على الخطوط البحريّة المنتظمة (تونس – إيطاليا)، ذهابا وعودة، لتأمين 9 رحلات أسبوعية بعنوان صائفة 2026 لاستيعاب كامل الطّلب، وذلك في إطار متابعة عودة التونسيين المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن.

وأكدت الوزارة،في بلاغ الاثنين، حرصها على تأمين السّفرات البحريّة في أفضل الظروف طبقا للبرنامج الذي أعدّته بالتنسيق مع المجهّزين البحريين.

أخبار ذات صلة:
انفراج أزمة التونسيين العالقين بميناء تشيفيتافيكيا الإيطالي...

وبخصوص الوضعيّة التي تعرّض لها عدد من أفراد الجالية التونسية بالخارج بميناء تشيفيتافيكيا الإيطالي يوم السّبت المنقضي، أوضحت الوزارة أن أحد المجهّزين البحريين الأجانب قام ببيع تذاكر سفر دون مراعاة الأطر القانونيّة.


ولتفادي تعطيل مصالح أفراد جاليتنا بالخارج ومعالجة هذه الوضعيّة، مكّنت وزارة النّقل، بالتّنسيق مع وزارة الشّؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج، المجهّز الأجنبي، بصفة استثنائيّة، من ترخيص لتأمين الرّحلة المذكورة دون غيرها.

وحرصا على تأمين أفضل ظروف العودة، أبدت الشّركة التونسيّة للملاحة، كحلّ فوري، استعدادها لبرمجة رحلتين إضافيتين لفائدة أفراد الجالية التونسيّة بالخارج يومي 27 و30 جويلية 2026، وفق نص البلاغ.

وأبرزت وزارة النقل أن الرّحلات البحريّة المنتظمة المرخّص فيها والتي يؤمّنها المجهّز الإيطالي "GNV" أيّام الجمعة ستتواصل في نسقها الأسبوعي العاديّ، وباستثناء ذلك، فإنّ أفراد الجالية التونسية المقيمة بالخارج مدعوّون إلى الإتصال مباشرة بالمجهّز المذكور.


وكانت سفارة تونس بروما، أعلنت السبت، التوصل إلى حل عاجل لوضعية المواطنين التونسيين الذين ظلوا عالقين بميناء "تشيفيتافيكيا" بالعاصمة الإيطالية، وذلك عقب الإشكاليات الإجرائية التي رافقت رحلة شركة النقل البحري "GNV" المتجهة نحو تونس.

وأكدت السفارة، في بلاغ لها، أنها تحركت بشكل مكثف وبالتنسيق المباشر مع قنصلية تونس بروما والإدارة المركزية، حيث أثمرت الاتصالات والمتواصلة مع السلطات والأطراف المعنية في كل من إيطاليا وتونس عن تحصيل ترخيص لشركة "GNV" لتأمين رحلة استثنائية لفائدة المسافرين العالقين، السبت 25 جويلية 2026 من ميناء "تشيفيتافيكيا"في اتجاه ميناء حلق الوادي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 333590

babnet

كل الأخبار...

16:55 - الميركاتو الصيفي: مستقبل المرسى يتعاقد مع المدافع الغاني عباس عبد الودود
16:51 - وزارة النقل: الترخيص للمجهزين البحريين العاملين على الخطوط البحرية المنتظمة (تونسا-ايطاليا)لتامين 9 رحلات اسبوعية لاستيعاب كامل الطلب
16:35 - الترجي الجرجيسي: ثلاثة انتدابات جديدة
16:34 - النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تؤكد أنها تلقّت إعلاما يفيد بالشروع في خلاص جزء من مستحقات الصيدليات
16:33 - وزارة الفلاحة تدعو الفلاحين والبحارة الى توخي أقصى درجات اليقظة واتخاذ الاحتياطات اللازمة بعد ظهر اليوم الاثنين
16:28 - رئيس الجمهورية يستقبل سفيري بلجيكا وهولندا بمناسبة انتهاء مهامهما في تونس
16:05 - بن عروس : 7 عروض تؤثث برنامج الدورة الثامنة والثلاثين لمهرجان بن عروس الصيفي
15:42 - القصرين: الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق تؤمّن كامل حاجيات الكتاب المدرسي للموسم الحالي وتشرع في إنتاج ورق الكراس
15:09 - عٌطيل معاوي في مهرجان الحمامات الدولي، يُقدم "صدى الأطلس" ليثبت أن الموسيقى الآلاتية لغة قائمة بذاتها
15:03 - تبون: الجزائر لن تتهاون مع أي تهديد إرهابي يستهدف تونس
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 27 جويلية 2026 | 12 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:14
19:32
16:16
12:33
05:21
03:38
الرطــوبة:
% 39
Babnet
Babnet33°
31° Babnet
الــرياح:
5.85 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-26
33°-24
33°-25
34°-25
35°-26
  • Avoirs en devises 23344,9
  • (27/07)
  • Jours d'importation 92
  • 1 € = 3,36848 DT
  • (27/07)
  • 1 $ = 2,95541 DT
  • Solde Compte du Trésor     (24/07)     976,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (24/07)   29542 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio