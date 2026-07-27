وزارة النقل: الترخيص للمجهزين البحريين العاملين على الخطوط البحرية المنتظمة (تونسا-ايطاليا)لتامين 9 رحلات اسبوعية لاستيعاب كامل الطلب

أفادت وزارة النقل أنّه تمّ الترخيص للمجهّزين البحريين العاملين على الخطوط البحريّة المنتظمة (تونس – إيطاليا)، ذهابا وعودة، لتأمين 9 رحلات أسبوعية بعنوان صائفة 2026 لاستيعاب كامل الطّلب، وذلك في إطار متابعة عودة التونسيين المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن.وأكدت الوزارة،في بلاغ الاثنين، حرصها على تأمين السّفرات البحريّة في أفضل الظروف طبقا للبرنامج الذي أعدّته بالتنسيق مع المجهّزين البحريين.وبخصوص الوضعيّة التي تعرّض لها عدد من أفراد الجالية التونسية بالخارج بميناء تشيفيتافيكيا الإيطالي يوم السّبت المنقضي، أوضحت الوزارة أن أحد المجهّزين البحريين الأجانب قام ببيع تذاكر سفر دون مراعاة الأطر القانونيّة.ولتفادي تعطيل مصالح أفراد جاليتنا بالخارج ومعالجة هذه الوضعيّة، مكّنت وزارة النّقل، بالتّنسيق مع وزارة الشّؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج، المجهّز الأجنبي، بصفة استثنائيّة، من ترخيص لتأمين الرّحلة المذكورة دون غيرها.وحرصا على تأمين أفضل ظروف العودة، أبدت الشّركة التونسيّة للملاحة، كحلّ فوري، استعدادها لبرمجة رحلتين إضافيتين لفائدة أفراد الجالية التونسيّة بالخارج يومي 27 و30 جويلية 2026، وفق نص البلاغ.وأبرزت وزارة النقل أن الرّحلات البحريّة المنتظمة المرخّص فيها والتي يؤمّنها المجهّز الإيطالي "GNV" أيّام الجمعة ستتواصل في نسقها الأسبوعي العاديّ، وباستثناء ذلك، فإنّ أفراد الجالية التونسية المقيمة بالخارج مدعوّون إلى الإتصال مباشرة بالمجهّز المذكور.وكانت سفارة تونس بروما، أعلنت السبت، التوصل إلى حل عاجل لوضعية المواطنين التونسيين الذين ظلوا عالقين بميناء "تشيفيتافيكيا" بالعاصمة الإيطالية، وذلك عقب الإشكاليات الإجرائية التي رافقت رحلة شركة النقل البحري "GNV" المتجهة نحو تونس.وأكدت السفارة، في بلاغ لها، أنها تحركت بشكل مكثف وبالتنسيق المباشر مع قنصلية تونس بروما والإدارة المركزية، حيث أثمرت الاتصالات والمتواصلة مع السلطات والأطراف المعنية في كل من إيطاليا وتونس عن تحصيل ترخيص لشركة "GNV" لتأمين رحلة استثنائية لفائدة المسافرين العالقين، السبت 25 جويلية 2026 من ميناء "تشيفيتافيكيا"في اتجاه ميناء حلق الوادي.