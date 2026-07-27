الترجي الجرجيسي: ثلاثة انتدابات جديدة

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أعلن الترجي الرياضي الجرجيسي اليوم الاثنين التعاقد مع الحارس وسيم المغزاوي لمدة ثلاثة مواسم والمهاجمين كيبا سوي وحمدي العبيدي لمدة موسمين لكل منهما

وسبق للحارس وسيم المغزاوي صاحب الـ 22 عاما اللعب لفائدة النادي الافريقي مثله مثل حمدي العبييدي صاحب الـ 24 عاما الذي نشط أيضا في صفوف نادي بغداد الرياضي وأولمبيك أقبو الجزائري.

أما الغامبي كيبا سوي صاحب الـ 20 عاما فيشغل خطة مهاجم وسبق له اللعب لفائدة مستقبل سليمان والترجي الرياضي ونادي الخلود السعودي.