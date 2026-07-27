المعهد العربي لحقوق الانسان يبرم اتفاقية شراكة مع معهد التعاون الدولي الألماني لتعليم الكبار

وقّع المعهد العربي لحقوق الإنسان، مؤخر، اتفاقية شراكة، مع معهد التعاون الدولي للاتحاد الألماني لتعليم الكبار – مكتب تونس، في إطار التزامهما المشترك بتطوير تعليم الكبار وترسيخ ثقافة التعلّم مدى الحياة.وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز قدرات المربّين والمدرّبين، وتحسين فضاءات تعليم الكبار وظروفه، إضافة إلى الارتقاء بجودة البرامج والدورات التدريبية المقدّمة في مركز دار السيدة، وفق ما جاء في بلاغ نشر على صفحة المعهد على شبكة التواصل الاجتماعي " ميتا / فايسبوك".وأوضح المعهد العربي لحقوق الانسان في ذات البلاغ، أن هذا التعاون، يؤكّد حرصه على دعم تعليم دامج وذي جودة ومتاح للجميع، والمساهمة في تطوير المهارات وتعزيز قدرات مختلف الفاعلين في مجال تعليم الكبار.