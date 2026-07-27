وزارة الفلاحة تدعو الفلاحين والبحارة الى توخي أقصى درجات اليقظة واتخاذ الاحتياطات اللازمة بعد ظهر اليوم الاثنين

دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري جميع الفلاحين والبحارة إلى توخي أقصى درجات اليقظة واتخاذ الاحتياطات اللازمة، وذلك تبعًا للنشرة الخاصة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، والتي تُفيد بتوقّع تقلبات جوية بداية من بعد ظهر اليوم الاثنين 27 جويلية 2026.وفي هذا الإطار، أوصت الوزارة، الفلاحين بتأمين المعدات والآلات الفلاحية والبيوت المحمية وإحكام تثبيتها، وحماية قطعان الماشية وإيواؤها بعيدًا عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة،وتجنب العمل في الحقول أثناء العواصف الرعدية والابتعاد عن الأشجار والأعمدة الكهربائية.وبخصوص البحارة، فقد دعتهم الوزارة الى تأجيل الخروج إلى البحر إلى حين تحسن الأحوال الجوية، والالتزام بتوصيات مصالح الحرس البحري والسلطات البحرية المختصة والتأكد من سلامة وسائل الإبحار وتجهيزات السلامة فضلا عن تجنب المجازفة في ظل الرياح القوية وتقلب حالة البحر.وأهابت الوزارة بكافة المتدخلين في القطاع الفلاحي والبحري متابعة النشرات الجوية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي والالتزام بالإرشادات الوقائية حفاظًا على الأرواح والممتلكات.وكان المعهد الوطني للرصد الجوي قد توقع،في نشرة خاصة، ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تكون أحيانًا غزيرة ورياح قوية، بعد ظهر اليوم الاثنين.ومن المنتظر، وفق النشرة، أن تشمل الأمطار تدريجيًا ولايات جندوبة، باجة، سليانة، الكاف، القصرين، القيروان، زغوان، بنزرت، تونس الكبرى، نابل وسوسة، مع كميات قد تتراوح بين 20 و40 مم، وإمكانية تساقط البرد محليًا.كما توقع هبوب رياح قوية قد تتجاوز سرعتها 70 كلم في الساعة أثناء السحب الرعدية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة بالمناطق الجنوبية الغربية.