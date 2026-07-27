بن عروس : 7 عروض تؤثث برنامج الدورة الثامنة والثلاثين لمهرجان بن عروس الصيفي

أعلنت جمعية المهرجان الصيفي ببن عروس عن برنامج الدورة الثامنة والثلاثين التي تنطلق يوم 2 أوت المقبل وتتواصل الى غاية الحادي عشر من الشهر نفسه.وفق بلاغ صادر عن الهيئة يتضمن برنامج الدورة 7 عروض تجمع بين السهرات الطربية والفنون الشعبية والفلكلورية وموسيقى الراب إلى جانب الموسيقى الصوفية والروحانية العروض المسرحية.وتفتتح الدورة يوم 2 أوت بعرض كرنفالي تنشيطي في شوارع المدينة، قبل سهرة الافتتاح مع المحفل الجربي لماهر جلوز، وتختتم بعرض للفنان الشعبي التليلي القفصي.وتتوزع بقية العروض على النحو التالي :يوم 5 اوت : عرض موسيقى الراب مع "سانفرا"يوم 7 اوت : سهرة الفن الصوفي مع " عزوزية زغوان" لنذير بوابيوم 8 اوت : سهرة الفنان مرتضى الفتيتييوم 9 اوت : عرض مسرحية " بابا نوال" لصابر الوسلاتي"يوم 11 اوت : عرض اختتام الدورة مع الفنان الشعبي التليلي القفصي.