بن عروس : 7 عروض تؤثث برنامج الدورة الثامنة والثلاثين لمهرجان بن عروس الصيفي
أعلنت جمعية المهرجان الصيفي ببن عروس عن برنامج الدورة الثامنة والثلاثين التي تنطلق يوم 2 أوت المقبل وتتواصل الى غاية الحادي عشر من الشهر نفسه.
وفق بلاغ صادر عن الهيئة يتضمن برنامج الدورة 7 عروض تجمع بين السهرات الطربية والفنون الشعبية والفلكلورية وموسيقى الراب إلى جانب الموسيقى الصوفية والروحانية العروض المسرحية.
وتفتتح الدورة يوم 2 أوت بعرض كرنفالي تنشيطي في شوارع المدينة، قبل سهرة الافتتاح مع المحفل الجربي لماهر جلوز، وتختتم بعرض للفنان الشعبي التليلي القفصي.
وتتوزع بقية العروض على النحو التالي :
يوم 5 اوت : عرض موسيقى الراب مع "سانفرا"
يوم 7 اوت : سهرة الفن الصوفي مع " عزوزية زغوان" لنذير بواب
يوم 8 اوت : سهرة الفنان مرتضى الفتيتي
يوم 9 اوت : عرض مسرحية " بابا نوال" لصابر الوسلاتي"
يوم 11 اوت : عرض اختتام الدورة مع الفنان الشعبي التليلي القفصي.
وفق بلاغ صادر عن الهيئة يتضمن برنامج الدورة 7 عروض تجمع بين السهرات الطربية والفنون الشعبية والفلكلورية وموسيقى الراب إلى جانب الموسيقى الصوفية والروحانية العروض المسرحية.
وتفتتح الدورة يوم 2 أوت بعرض كرنفالي تنشيطي في شوارع المدينة، قبل سهرة الافتتاح مع المحفل الجربي لماهر جلوز، وتختتم بعرض للفنان الشعبي التليلي القفصي.
وتتوزع بقية العروض على النحو التالي :
يوم 5 اوت : عرض موسيقى الراب مع "سانفرا"
يوم 7 اوت : سهرة الفن الصوفي مع " عزوزية زغوان" لنذير بواب
يوم 8 اوت : سهرة الفنان مرتضى الفتيتي
يوم 9 اوت : عرض مسرحية " بابا نوال" لصابر الوسلاتي"
يوم 11 اوت : عرض اختتام الدورة مع الفنان الشعبي التليلي القفصي.
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