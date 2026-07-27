نابل: تسجيل 8 حالات غرق صباح اليوم من بينها حالة وفاة بشاطئ قليبية

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تم صباح اليوم الاثنين تسجيل 8 حالات غرق بشاطئ قليبية من ولاية نابل من بينها حالة وفاة لامرأة في العقد السادس من عمرها، حسب ما أفاد به مصدر مسؤول من الحرس البحري في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء.

وأشار المصدر ذاته، اليوم الاثنين، أنه تم كذلك أمس الأحد تسجيل 4 حالات غرق موزعة على شواطئ مختلفة بالجهة منها الهوارية وتازركة وسليمان، مشيرا الى تدخل مصالح الحرس البحري والحماية المدنية لإنقاذهم من الغرق.

وفي هذا السياق، دعا المصدر ذاته المصطافين إلى الالتزام بالتحذيرات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجهوي والحرس البحري، نظرا لخطورة المجازفة والسباحة في الفترات التي تشهد تقلبات جوية وتيارات بحرية قوية حفاظا على سلامتهم.