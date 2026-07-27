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بودربالة يؤكد ضرورة "تكريس الخيارات الوطنية السيادية القائمة على سلامة التراب التونسي واستقلال القرار الوطني"

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Bookmark article    Publié le Lundi 27 Juillet 2026 - 12:45 قراءة: 0 د, 44 ث
      
أكد رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة، اليوم الاثنين في افتتاح جلسة عامة للمجلس خصصت للتداول في الشأن العام وحول الأوضاع جراء قطع الماء والكهرباء، أهمية "السير بعزيمة راسخة في تحمل المسؤولية وتكريس الخيارات الوطنية السيادية القائمة على سلامة التراب التونسي واستقلال القرار الوطني وتثبيت وحدة الدولة وصلابة مؤسساتها".

وعرج بودربالة على الذكرى التاسعة والستين لعيد الجمهورية، مشددا على أنها مناسبة لاستحضار إسهامات أبناء تونس وتضحياتهم في سبيل بناء الدولة الوطنية وإرساء دعائم النظام الجمهوري. 


وقال بودربالة، في كلمته، إنه في ظل ما تعرفه البلاد من قطع للماء والكهرباء "لامجال لإعطاء صورة قاتمة أو مغلوطة أو محبطة للعزائم "، مضيفا أن " عديد الشعوب في العالم عرفت وتعرف مثل هذه الأزمات، ولكنها استطاعت بقوة الإرادة وحسن التدبير أن تنهض من جديد وتبني مستقبلا أكثر نماء وازدهارا".


وتابع قوله "تونس بإمكانها تجاوز الصعاب واستخلاص الدروس وأن تعول على مؤسسات الدولة وإرادة الشعب لوضع خطط على المدى القريب والاستراتيجي من أجل الإصلاح الجذري".
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