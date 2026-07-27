القصرين: الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق تؤمّن كامل حاجيات الكتاب المدرسي للموسم الحالي وتشرع في إنتاج ورق الكراس

تمكنت الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين، للسنة الثالثة على التوالي، من إنتاج كامل الكمية المخصّصة لطباعة الكتاب المدرسي للموسم الدراسي 2026-2027، والبالغة 5446 طنا من الورق، وفق الرئيسة المديرة العامة للشركة سامية بريكي.وأوضحت بريكي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم إلى حدود اليوم الإثنين، توزيع 4876 طنا من الورق، بما يمثل نسبة إنجاز تناهز 88 بالمائة فيما لا تزال 660 طنا متوفرة بمخازن الشركة وموضوعة على ذمة الحرفاء عند الطلب، بعد الحصول على شهائد التكفل من المركز الوطني البيداغوجي.واعتبرت البريكي أن استكمال إنتاج كامل الكمية في الآجال المحددة، يمثل إنجازا مهما، بالنظر إلى الظروف الفنية الصعبة التي تعمل فيها المؤسسة بإستعمال تجهيزات متقادمة، مؤكدة أن ذلك تحقق بفضل المجهودات المتواصلة لأعوان وإطارات الشركة الذين عملوا على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، بما في ذلك أيام الآحاد والعطل، إلى جانب دعم سلطة الإشراف.وأضافت أن رئاسة الحكومة وفّرت الإعتمادات الضرورية منذ بداية السنة لإقتناء المواد الأولية، في ما ساهمت وزارة المالية عبر مصالح الديوانة، في تسريع إجراءات إخراجها، كما تعمل وزارة الإقتصاد والتخطيط على استكمال إجراءات تمويل استثمارات لتجديد معدات الشركة، بدعم من البنك الإسلامي للتنمية، بما يعزز جاهزيتها لتأمين حاجيات المواسم الدراسية المقبلة.وفي ما يتعلق بالورق المخصص لصناعة الكراس المدرسي، أكدت بريكي أن الشركة استكملت اليوم إنتاج ورق الكتاب المدرسي، وشرعت في إنتاج وتوزيع الورق المخصص للكراس المدرسي بصفة فورية، بكمية جملية تقدر بـ5 آلاف طن.وأكدت أن الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق تواصل، للسنة الثالثة على التوالي، الإضطلاع بدور محوري في تأمين مستلزمات العودة المدرسية، معتبرة أن هذا النجاح يمثل تحديا حقيقيا للظروف الفنية التي تعمل في ظلها المؤسسة.