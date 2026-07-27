JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 14:14 Tunis

نابل: السيطرة على حريق جبل دلاج هنشير الشادلي بمعتمدية تاكلسة وتواصل عملية التبريد

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/incendie2018.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 27 Juillet 2026 - 13:22 قراءة: 0 د, 30 ث
      
تمكنت وحدات الحماية المدنية ومصالح دائرة الغابات بولاية نابل، خلال ساعة متأخرة من ليلة البارحة، من السيطرة على الحريق الذي اندلع عصر يوم أمس الأحد، بجبل دلاج هنشير الشادلي بمعتمدية تاكلسة، وفق ما أفاد به رئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل محمد الهادي سليماني، في تصريح لصحفية /وات/.

وأضاف المصدر ذاته، اليوم الاثنين، ان هذا الحريق امتد على مساحة تتراوح بين 10 و 15 هكتارا مشيرا الى أنّ عملية التبريد للجيوب النارية لا تزال متواصلة، وانه تم تسخير 3 عربات إطفاء من الحماية المدنية وعربتي إطفاء تابعة لدائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، للسيطرة على الحريق.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 333579

babnet

كل الأخبار...

14:14 - ندوة إقليمية للتونسيين المقيمين بالخارج أصيلي ولايات تونس الكبرى يوم 28 جويلية الجاري
14:05 - تواصل الاستعدادات لتنظيم الدورة 18 لمهرجان قبلي الدولي
13:42 - جامعة سوسة تطلق إجازة جديدة في تحليل البيانات وذكاء الأعمال بالشهادة المشتركة بين مؤسستين جامعيتين
13:22 - نابل: السيطرة على حريق جبل دلاج هنشير الشادلي بمعتمدية تاكلسة وتواصل عملية التبريد
13:10 - مجلس نواب الشعب يختتم دورته العادية الرابعة يوم الثلاثاء 28 جويلية عقب النظر في مشاريع قوانين مالية واقتصادية
12:41 - اليوم الاثنين.. انطلاق تعمير بطاقة الاختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي
12:35 - تدشين محطة شحن بالطاقة الشمسية وتجهيزات كهربائية لفائدة الصيد البحري التقليدي بأجيم ضمن مشروع بريطاني لدعم إزالة الكربون
12:31 - البرلمان يناقش في جلسة طارئة أزمة انقطاع الماء والكهرباء وتداعياتها
12:30 - الحماية المدنية : إطفاء 137 حريقا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية
11:45 - بطولة العالم للمبارزة - مشوار فارس الفرجاني يتوقف عند الدور ربع النهائي
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 27 جويلية 2026 | 12 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:14
19:32
16:16
12:33
05:21
03:38
الرطــوبة:
% 34
Babnet
Babnet33°
32° Babnet
الــرياح:
6.92 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-26
33°-24
33°-25
34°-25
35°-26
  • Avoirs en devises 23326,7
  • (24/07)
  • Jours d'importation 92
  • 1 € = 3,36848 DT
  • (24/07)
  • 1 $ = 2,95541 DT
  • Solde Compte du Trésor     (24/07)     976,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (24/07)   29542 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio