نابل: السيطرة على حريق جبل دلاج هنشير الشادلي بمعتمدية تاكلسة وتواصل عملية التبريد

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تمكنت وحدات الحماية المدنية ومصالح دائرة الغابات بولاية نابل، خلال ساعة متأخرة من ليلة البارحة، من السيطرة على الحريق الذي اندلع عصر يوم أمس الأحد، بجبل دلاج هنشير الشادلي بمعتمدية تاكلسة، وفق ما أفاد به رئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل محمد الهادي سليماني، في تصريح لصحفية /وات/.



وأضاف المصدر ذاته، اليوم الاثنين، ان هذا الحريق امتد على مساحة تتراوح بين 10 و 15 هكتارا مشيرا الى أنّ عملية التبريد للجيوب النارية لا تزال متواصلة، وانه تم تسخير 3 عربات إطفاء من الحماية المدنية وعربتي إطفاء تابعة لدائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، للسيطرة على الحريق.