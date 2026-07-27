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إعادة اعتماد الإجازة الوطنية في علوم التمريض بالمعهد العالي لعلوم التمريض بتونس لمدة أربع سنوات

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Bookmark article    Publié le Lundi 27 Juillet 2026 - 14:37 قراءة: 0 د, 51 ث
      
أعلن المعهد العالي لعلوم التمريض بتونس عن القبول الرسمي لإعادة اعتماد الصيغة الجديدة للإجازة الوطنية في علوم التمريض لمدة أربع سنوات على أن تنطلق بداية من السنة الجامعية 2026-2027، وذلك في إطار تحديث برامج التكوين الجامعي والارتقاء بجودتها.

وأوضح المعهد أن مشروع إعادة اعتماد الإجازة انطلق في أكتوبر 2025، ضمن الحملة الوطنية لاعتماد مسالك الإجازة التي أطلقتها الإدارة العامة لتجديد التعليم العالي بالتنسيق مع مشروع "تجديد صحة".


وشارك في إعداد المشروع عدد من أساتذة المعهد من خلال سلسلة من الاجتماعات وورشات العمل حيث شملت الأشغال دراسة حاجيات سوق الشغل وإجراء مقارنات مرجعية مع برامج مماثلة وضبط الإطار المؤسسي للتكوين وتحديد الكفايات والأهداف ومخرجات التعلم إلى جانب مراجعة التنظيم البيداغوجي ومنظومة التقييم وتحيين مخطط الدراسة بإدراج وحدات تعليمية أساسية جديدة.


وبين المعهد أن المشروع استوفى مختلف مراحل التقييم والمصادقة بداية بإيداع الملف الرسمي على منصة الإدارة العامة لتجديد التعليم العالي يوم 18 جانفي 2026، ثم تقييمه من قبل اللجنة الوطنية للصحة والتكنولوجيات الطبية يوم 25 ماي 2026، قبل أن يحظى بالمصادقة النهائية من مجلس الجامعات يوم 3 جوان 2026.
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